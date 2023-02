Pumpido o "¿De quién depende el Constitucional? Del Gobierno, pues eso"

Estaba claro para qué quería Pedro Sánchez que Cándido Conde-Pumpido fuera presidente del TC: para hacer de su capa un sayo en el organismo intérprete de la Constitución y manejarlo a su antojo. Se acuerdan de aquello de «¿De quién depende la Fiscalía? Del Gobierno. Pues eso». Ahora ya puede decir lo mismo de este tribunal. Según ha podido saber OKDIARIO, el magistrado Enrique Arnaldo, ponente de la sentencia de la ley del aborto aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, declinará redactarla si su borrador no obtiene un apoyo mayoritario del tribunal como parece que ocurrirá. Así, el presidente del Tribunal Constitucional elegirá a una persona del bloque de izquierdas para redactar un nuevo borrador que sea apoyado por la mayoría de la Corte de Garantías. Se nota que en Moncloa no están con los brazos cruzados.

Y es que, como adelantó OKDIARIO, el ponente Enrique Arnaldo declara en su borrador parcialmente inconstitucional varios artículos de la ley. Concretamente, los artículos que regulan la información previa que recibe la madre y el 19.2 sobre la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que el Tribunal Constitucional, con una mayoría de magistrados de izquierdas, no va a respaldar el borrador del ponente Enrique Arnaldo. Éste tiene la posibilidad de no renunciar a la ponencia y elaborar un texto que coincida con el criterio de la mayoría. Sin embargo, las mismas fuentes aseguran que declinará hacerlo –por una cuestión de principios– y convertirá su borrador en un voto particular. Así que Conde-Pumpido se saldrá con la suya: «¿De quién depende el Constitucional? Del Gobierno. Pues eso».