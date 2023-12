Proteger Ferraz a cal y canto bien vale un ascenso

Manuel Soto Seoane, jefe Superior de la Policía de Madrid, el comisario encargado de reprimir las protestas en Ferraz, se perfila como uno de los favoritos al cargo de número 2 de la Policía Nacional. Según fuentes consultadas por OKDIARIO, su labor durante las últimas semanas a la hora de dirigir el operativo encargado de proteger la sede socialista le ha colocado entre los señalados para hacerse con la Dirección Adjunta Operativa (DAO), encargada de colaborar con el director general.

OKDIARIO se ha pronunciado editorialmente para condenar con toda la firmeza los violentos incidentes protagonizados por grupos de alborotadores durante las protestas ante la sede socialista, pero no es menos cierto que ha habido ocasiones en el que dispositivo ordenado por el jefe superior de la Policía de Madrid no se desarrolló con criterios de proporcionalidad, al pagar justos -la inmensa mayoría de ciudadanos que se manifestaban cívicamente contra el Gobierno- por pecadores -los grupos de violentos que la emprendieron contra la Policía-. No lo dijo sólo OKDIARIO, sino sindicatos de Policía que cuestionaron el exceso a la hora de reprimir las protestas.

Que Manuel Soto cuenta con la máxima confianza del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, no es ninguna novedad. Y que ha cumplido fielmente las órdenes de este, tampoco. Su afinidad al PSOE no presentaría mayor inconveniente si su actuación se guiara por estrictos criterios profesionales. Parece que el papel jugado por el comisario en la represión de las protestas en Ferraz se ha ajustado perfectamente a lo que demandaban sus superiores políticos. Ha cumplido con el papel que de él esperaba Marlaska y lo ha hecho tan bien que Manuel Soto puede ver recompensada su obediencia al ministro con un cargo de relumbrón en la próxima reorganización del Cuerpo. Podría decirse que la defensa numantina que el jefe Superior de la Policía de Madrid hizo de la sede del partido del Gobierno le puede catapultar a lo más alto del escalafón.