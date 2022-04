Preguntada en el Congreso de los Diputados la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre los polémicos vídeos difundidos en la Cátedra Extraordinaria de Valores Democráticos y Género, impulsada por el Instituto de las Mujeres, en los que se presenta al hombre como vago, machista o acosador, su respuesta está a la altura de su sectarismo ideológico: la formación en igualdad requiere, según la ministra, presentar a los hombres como acosadores. Partiendo de esta premisa propia del ultrafeminismo más reaccionario no es de extrañar que en los vídeos utilizados como «recurso didáctico» se ofrezca una imagen absurda y estereotipada del hombre y se presente a la mujer como «víctima». En uno de ellos, se describe un día en la vida de la protagonista femenina, Carmen, quien debe asumir todo el peso de las tareas domésticas ante la pasividad de su marido. Carmen sufre acoso callejero mientras se dirige a su trabajo y recibe intolerables mensajes telefónicos de un número desconocido. En la reunión de su empresa, Carmen es ninguneada por sus compañeros, todos hombres, que no le permiten expresar sus propias ideas. Carmen, pues, es víctima permanente del hombre, empezando por su propio marido. La cátedra extraordinaria ha costado a todos los españoles 180.000 euros.

Lo que no ha explicado todavía Irene Montero es por qué han sido mujeres quienes han denunciado que fue ella y sólo ella quienes utilizó a una escolta del partido como recadera o cómo se sirvió de mujeres con cargos en Podemos para cuidar a sus hijos. Las víctimas, ministra, fueron mujeres. La escolta a la que la ministra explotó encargándole funciones impropias de su cargo era una mujer. ¿Por qué no realiza su ministerio un vídeo relatando la vida diaria de esa escolta que fue indignamente tratada? ¿Por qué no cuenta cómo era el trato vejatorio que recibió esa mujer? La acosadora, Irene, eres tú.