El PP tiene que contribuir al aislamiento de los rebeldes de Vox en Baleares

Decíamos en un reciente editorial que la mínima coherencia y honestidad obliga a posicionarse a favor de la dirección nacional de Vox en su decisión de expulsar a los cinco diputados de Vox que han dado un golpe de mano y se han hecho con el control del grupo parlamentario tras expulsar a la líder del partido en Baleares, Patricia de las Heras, y al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ambos afines a Santiago Abascal. Y decimos ahora más: el PP balear está en la obligación de aislar a quienes con falsas excusas se han rebelado por pura codicia política, por poder y dinero. No es una cuestión que afecte sólo a Vox, porque un comportamiento tan ruin merece que los populares contribuyan a su exclusión de los ámbitos de poder con una actuación firme y decidida que impida cualquier posibilidad de que logren sus objetivos.

Los rebeldes han abdicado de una medida recogida en el programa de Vox -el fin de inmersión lingüística para garantizar la libre elección de idioma en las aulas- que es una piedra angular de la formación de Abascal, por lo que han traicionado a sus votantes, por mucho que ahora pretendan vender lo ocurrido como una forma de afianzar la estrategia del partido. ¿De qué estrategia hablan? Será la suya propia, que responde exclusivamente a una desatada ambición personal. Decíamos que los rebeldes se han retratado como unos consumados traidores a los principios de su partido, porque no lo han hecho por convicción ideológica, sino por mero interés económico. Y ante esto, el PP de Baleares no puede permanecer pasivo, sino implicarse para que la rebelión no se extienda y ponga en peligro los pactos alcanzados en no pocos municipios. Y a la dirección nacional de Vox, un consejo que seguro ya habrán tenido en cuenta: urge extremar el control de los procesos de selección de candidatos para evitar que se repitan situaciones como esta.