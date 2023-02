El PP asalta el feudo socialista de Castilla-La Mancha

Según la encuesta de Data10 para OKDIARIO, el PP se haría con el Gobierno de Castilla-La Mancha al lograr 16 diputados, los mismos que el PSOE, pero podría contar con el apoyo del único escaño de Vox para alcanzar la mayoría absoluta. El sondeo refleja una igualdad máxima entre socialistas y populares, un empate que rompería la formación de Santiago Abascal que, por vez primera, irrumpiría en el Parlamento regional. El vuelco en Castilla-La Mancha es significativo: el PSOE de Emiliano García-Page se dejaría tres asientos en la cámara autonómica, al pasar de 19 a 16, mientras que los populares, de la mano de Paco Núñez, registrarían una espectacular subida de seis parlamentarios, pasando de 10 a 16, tras fagocitar por completo a Ciudadanos que se quedaría sin representación parlamentaria. Vox tendría la llave que permitiría al PP reconquistar el poder en esta comunidad gracias a un único y decisivo diputado y al hecho de que Podemos no entraría en el Parlamento autonómico.

Los intentos del socialista Emiliano García-Page de marcar su propio perfil para distanciarse de Pedro Sánchez parecen condenados al fracaso, entre otras razones, porque el electorado ha tomado buena nota de que las palabras del presidente castellano-manchego no se han traducido en hechos. La retórica no basta en un momento en que una parte no precisamente menor del electorado socialista está en contra de las cesiones al golpismo catalán y se siente indignada por los efectos de leyes como las del sólo sí es sí. En estas circunstancias, Page se encuentra en una compleja encrucijada que lastra sus expectativas electorales mientras los populares crecen y logran 10 puntos más en intención de voto que hace cuatro años, mientras que los socialistas se dejan casi cuatro. Parece que los vientos de cambio soplan también con fuerza en Castilla-La Mancha, uno de los feudos por excelencia del PSOE. A falta de 100 para los comicios autonómicos, el PP cuenta con serias posibilidades de hacerse con el poder en un territorio donde hace cuatro años el socialismo barrió en las urnas.