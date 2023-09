Plan sanchista para derribar a Feijóo utilizando a Ayuso

Desde la misma noche electoral del 23J cuando Sánchez, que se creía días antes deshauciado, se dio cuenta que a Feijóo le iba a resultar complicado sacar adelante su investidura, se puso en marcha un plan hablado, discutido y afilado para tratar de apearle como líder del primer partido de España.

En efecto. Una persona como Sánchez, para el que no existe nada que no sea «poder», estimó en esos momentos que era la ocasión propicia para que siguiera la senda de Pablo Casado al no conseguir llevar a sus mesnadas a la Tierra Prometida. Le había ganado desde la oposición, había recompuesto el PP, le había derrotado el 28 de mayo con unos resultados históricos; le da igual. Si continúo en el poder, vamos a intentar echar al gallego.

Y desde entonces, estudiado con atención, siguen erre que erres; desde esa ministra portavoz tan insulsa como in-creíble, al avispado Bolaños, pasando por la inmarcesible María Jesús Montero, nada menos que la ministra de la caja.

En esa misma noche electoral en el balcón de Génova 23, cuando apareció Isabel Díaz Ayuso, algunos descerebrados que se encontraban bailando en la calle –descerebrados porque utilizan las vísceras en lugar de la cabeza– dando cuartelillo a sus enemigos políticos comenzaron a gritar ¡presidenta, presidenta! Munición recién salida de la factoría para los disparadores sanchistas. Y en eso siguen. Estarán muy atentos a lo que ocurra en el mitin de hoy domingo en Madrid. Cualquier atisbo de arrebato que no tenga por intención apuntalar el liderazgo nacional de Nuñez Feijóo será utilizado durante su investidura para triturarlo y presentarlo ante la sociedad española como un pingajo sin rumbo y sin autoridad ante su militancia y votancia.

Si Pedro Sánchez continúa al frente del poder nacional, el siguiente objetivo político será descabezar a Feijóo como líder de la oposición. De ahí que no se entienda muy bien cómo continúa siendo una de sus caras visibles el bueno de Borja Sémper, el muchacho que nos recuerda todos los días que se jugó la vida en el País Vasco.

Avisados quedan.