La penitencia por la desprotección de las mujeres

No hay que darle demasiadas vueltas. La chapuza gubernamental con la ley del sólo sí es sí es evidente. Toda la patulea del Gobierno, por supuesto incluidos magistrados/as como Grande Marlaska, Margarita Robles, Pilar Llop, Victoria Rosell nos quisieron vender la burra con el trastajo de una reforma legal centrada en el consentimiento. Fue aprobada en Consejo de ministros. Todos ellos, así como su grupo parlamentario (PSOE), la votaron en el Parlamento, junto con quienes sostienen a este Gobierno (Podemos, ERC, Bildu, PNV). Es un hecho objetivo que les ha retratado.

¡Un triunfo histórico de la izquierda supremacista! Pedro Sánchez, como en él es habitual, se subió, de modo precipitado, al carro de la manifestación. Se atribuyó, feliz, el supuesto éxito obtenido. Por fin, las mujeres de este país iban a estar protegidas frente al machismo. Se sintió orgulloso y presumió de lo lindo. La ley era pionera, un hito importantísimo, que nos situaba a la vanguardia del mundo mundial. Había adoptado, según él, un planteamiento técnico y no político, en torno al eje central del consentimiento. ¡Qué más se podía pedir!

Como era esperable, nuestra presidenta, Sra. Armengol, su vicepresidente podemita, el ex juez Yllanes, y la diputada por Baleares Antònia Jover, así como toda la corte del feminismo más radical, lanzaron las campanas al vuelo. La Ley nos permitía, dijo Armengol, «avanzar hacia una sociedad más libre e igualitaria que protege más y mejor los derechos de las mujeres… (…) Hoy somos un país mejor para todas». ¡Ja, ja, ja! Al entrar en vigor, en cuestión de unos días, como ya dijera la Celestina, «nuestro gozo en el pozo, nuestro bien todo es perdido». Todo patas arriba. Todo se ha malogrado. Las mujeres han quedado desprotegidas.

Estas cosas ocurren cuando se legisla desde la pancarta, cuando se sacrifica la legalidad a la gobernabilidad, cuando la ideología se quiere convertir en ley, cuando se prescinde de la realidad de lo que ocurre, cuando se gobierna desde la mentira, la manipulación y la propaganda, cuando se encomienda tal función a incompetentes y soberbios, que piensan estar en posesión de la verdad, cuando, por ello mismo, se permiten el lujo de desoír las advertencias, más que fundadas, del Consejo de Estado, del Consejo general del poder judicial y del Consejo fiscal. Ya van 46 excarcelados y unos 500 supuestos de rebaja de penas. Y suma y sigue. El goteo va para largo. Toda una chapuza, un despropósito, una vergüenza y una inmoralidad, perpetrados por el Gobierno y con el impulso de su presidente, don Pedro Sánchez. A todo esto, Sra. Armengol, usted lo ha llamado, con osadía y gran riesgo, proteger más y mejor a las mujeres. ¡Vaya cinismo! Como, con acierto, lo ha calificado Germà Ventayol, «es un claro ejercicio de patetismo político que acaba resultando vergonzoso». No dudo que, aunque sea con la boca pequeña, y estando en periodo electoral, usted no resistirá la tentación de pedir perdón a las mujeres.

El pasado 4 de febrero, Andrés Trapiello, en las páginas de EL MUNDO nos recordó la más que digna actitud de Miguel Unamuno ante quienes le pedían que pasara página frente al dictador Primo de Rivera y el rey de turno. El rector de Salamanca se revolvió y elevó el tono de su posición crítica: «Nada de borrón y cuenta nueva. Responsabilidades (…) Me siento investido -acaso hay algo de mística obsesión- del sagrado deber de, en nombre del pueblo, acusar, enjuiciar y que se ajusticie, es decir, que se haga justicia, que se condene al que merezca condena y se absuelva al que lo merezca». ¿Qué no diría ahora Don Miguel ante el desbarajuste en que está instalada España por culpa de su Gobierno y su presidente?

Nada de borrón y cuenta nueva, como quiere el primer gran responsable del desaguisado y como están intentando, a marchas forzadas, que nos creamos. ¡Responsabilidades! Todas las mujeres de este país están legitimadas para pedirlas y exigirlas. También cualquier ciudadano que aspire a hacerse respetar. Como, no obstante, no van a rendir responsabilidad política alguna -ninguno ha tenido la dignidad y la vergüenza de irse a su casa-, sólo resta tomar buena nota y esperar el momento de depositar el voto. Ellos mismos han acreditado que no son de fiar, que no merecen la confianza de las mujeres.

Es tal el grado de cinismo, de sectarismo y de soberbia, que ni siquiera se han puesto de acuerdo para su necesaria reforma. Llevan mareando la perdiz casi cuatro meses. El lunes, por fin, el PSOE constató lo obvio: que «no hay capacidad de consenso» con el Ministerio de Igualdad. ¿Cómo saldrán del atolladero? ¿Volviendo al régimen penal anterior? ¿Serán capaces de repetir la chapuza?

Una cosa reluce con esplendor hasta ahora: el presidente Sánchez se apuntó al feminismo radical, no controla su propio Gobierno y sólo ha reaccionado al verificar el impacto de la ley promulgada en las encuestas. Tan grave ha sido su pecado que la penitencia (a casa) se hace inevitable.