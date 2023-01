La estrategia del PSOE para tratar de salir indemne de la gigantesca polémica derivada de la reforma del delito de malversación en pago al apoyo de los golpistas catalanes es sencilla: trasladar a los jueces la responsabilidad de revisar o no las condenas a los políticos corruptos, siguiendo el patrón -con poco éxito, por cierto- del Ministerio de Igualdad de Irene Montero con el bodrio de la ley del ‘sólo sí es sí’ que ha permitido la rebaja de penas a 166 agresores sexuales. Sánchez ha convocado una reunión extraordinaria de la Ejecutiva Federal para adoctrinar a los dirigentes socialistas en la necesidad de repetir a modo de argumentario esta falacia durante las próximas semanas para tratar de eludir su responsabilidad en la reforma. Y es que el impacto de la reforma del delito de malversación empieza a pasar factura en los sondeos internos de Ferraz, de ahí que, a contrarreloj, los estrategas monclovitas hayan improvisado un argumentario para que todos los cargos del partido carguen el mochuelo a los jueces.

Por supuesto que estamos ante un ignominioso plan de culpabilización de los jueces, que no tendrán más remedio que cumplir la norma elaborada a conciencia por el Gobierno de Pedro Sánchez. Después de servir a los intereses de los golpistas con una reforma legal a su medida, el presidente del Gobierno ha decidido esconder su responsabilidad en el asunto en un supremo ejercicio de cobardía política. Aunque miembros socialistas del Gobierno han reconocido a OKDIARIO que «sabíamos que esto podía ocurrir cuando aprobamos la reforma», Sánchez tiene claro que su estrategia seguirá los pasos de Irene Montero. A partir de ahora, ante cada rebaja de condena a los corruptos, la respuesta del Gobierno será la de culpabilizar a los jueces por no haber interpretado correctamente la ley. La ignominia de esta gente no conoce límites. Y eso que hasta el golpista Oriol Junqueras se jactaba hace unas horas de haber contribuido personalmente a la derogación del delito de sedición y a la reforma del delito de malversación.