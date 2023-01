Pam y Bolaños

Pam, la secretaria de Estado de ese ministerio que nos hace más iguales y felices, quiere tranquilizarnos y, para ello, en un debate rodeada de sus colegas, se reía a carcajadas de la excarcelación de violadores: «¡Se van oleadas a la calle!». Así que tranquilos, si a usted le indigna que, gracias a este Gobierno, se hayan beneficiado, de momento, casi 170 delincuentes sexuales (más de 20 de ellos excarcelados), es que no lo ve con la debida perspectiva. Según Pam, eso de las condenas no es lo más importante y, total, tampoco son tantos los amnistiados. Esa es la perspectiva con la que tenemos que verlo, perspectiva de género, pero del género idiota.

Es comprensible. Pam, como tantos otros que nos gobiernan, del insti y la facul saltó a la mamandurria y no ha rendido cuentas ni ha ganado un euro fuera de la política. Tampoco, que sepamos, ha sufrido ninguna agresión sexual, así que tenemos que aflojar la crítica y entender que Pam, al igual las palmeras que le reían los chistes, no le dé tanta importancia a la rebaja de condenas. Pelillos a la mar, pues.

Es el método negar-insultar-reírse. Primero, rechazaban que las rebajas fuesen a producirse. Esperen al Supremo, nos decían; nuestra ley protege a las mujeres, clamaban; hay otra forma de interpretar la Ley, ¡calma! A pesar de Patxi Lopez, ese gran jurista, y de su «toque de atención» a los jueces, estos se pusieron a aplicar la ley como debían y llegaron las rebajas. Entramos entonces en la segunda fase: la culpa no era de su ley sino de los jueces (y juezas, supongo) a los que había que maldecir: jueces, ¡machistas! Y como eso tampoco cuela, tras la pataleta y el insulto hemos entrado en la tercera fase: reírse y quitar hierro.

Es lo que provoca la ignorancia: soberbia en la primera fase, ira en la segunda y frivolidad en la tercera; tres tácticas para un mismo fin, engañar al personal.

Y los corruptos no iban a ser menos que los agresores sexuales así que también ellos tienen su cheque-regalo del Gobierno. En este caso la táctica es otra: mirar para otro lado. Its not my business. Así, con Bolaños al frente, los ministros corean el argumentario de que las previsibles rebajas a los malversadores son cosa de jueces y de los abogados que, lógicamente, pueden hacer lo que mejor convenga a sus defendidos. Lo normal, no podía ser de otra forma, nos dice Bolaños.

Al parecer, que ellos hayan cambiado la ley al dictado de los indepes, una ley que ahora aprovechan los malversadores, no tiene nada que ver. Si se hiciera una buena ley, sería gracias al Gobierno pero, si sale mal o no gusta, es culpa de los jueces machistas o no tiene importancia, según Pam; o es lo normal y cosa de los abogados, según Bolaños. Y cuando les oigo me pregunto, ¿me están llamando tontolaba o tontoligo?

Sí, así nos insultan, nos tratan como imbéciles y luego nos pedirán el voto. Y aún habrá quien se lo dé. Ya lo decía Baltasar Gracián en El arte de la prudencia: «Tontos son todos los que lo parecen y la mitad de los que no lo parecen». Así nos ve el Gobierno. Quizá tengan razón.