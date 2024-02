Palos de ciego de Salvador Illa

Conocí a Salvador Illa hace unos años en una rueda de prensa en la sede del PSC. Tras su comparecencia me acerqué a él y le dije: «Espero que llegues a conseller». Entonces era todavía secretario de organización y portavoz del partido. Me equivoqué. Llegó incluso a ministro de Sanidad. Durante el covid mantuvimos alguna charla distendida. Me siguió pareciendo entonces un político con los pies en el suelo y la cabeza encima de los hombros. Algo tan difícil de encontrar en la Cataluña actual.

En las conferencias de prensa de tan trágico período nunca le vi una palabra de más. Ni se le escapó sonrisa alguna. Siempre con el semblante serio. Acorde con las circunstancias. Corbata negra.

En las elecciones autonómicas del 2021 hasta le voté. Ahora, por supuesto, espero que no haya sorpresa alguna con las ramificaciones del caso Koldo. La verdad es que no había muchas opciones. O más de lo mismo (ERC y Junts) o el PSC. Tampoco era la primera vez que voté socialista. En las elecciones del 2003, las primeras sin Pujol, voté a Pasqual Maragall. Era la única alternativa de gobierno. Y tras 23 años de CiU en el poder había que abrir ventanas y cajones. Los casos de corrupción que afloraron después me dieron toda la razón.

Pero tanto con Maragall como con Salvador Illa me equivoqué. El proceso no se entiende sin el primero, que fue uno de los detonantes, al empeñarse en la reforma del Estatut. Nadie pedía entonces la reforma del estatuto. Ni siquiera Pujol. Pese a que la prometió en 1980. Pero se había quedado a las puertas de la Generalitat en 1999 y quería era una alianza con Esquerra parta ocupar el espacio de CiU. Maragall, a su edad, no podía estar cuatro años más en la oposición. Además, después de haber sido el alcalde más exitoso de Barcelona, era un papel en el que no se sentía cómodo.

Con Illa, la decepción fue más rápida. Después de las elecciones del 2021 se empeñó en que Laura Borràs lo propusiera de candidato a un debate de investidura. Como Feijóo. Pero, en el marco político catalán, quien te propone es la presidenta del Parlament. Y Borràs dejó claro desde un principio que no lo iba a hacer. Entre otras razones, porque Illa no tenía los votos suficientes para llegar a presidente.

Por la misma época creó un gobierno a la sombra. Ahí ya me pareció que iba de pardillo. Es cierto que es más joven que yo (57 años, nació en el 66) pero eso ya lo hizo Pasqual Maragall. A Maragall, en efecto, le encantaba ver el question time -las sesiones de control en el Parlamento británico- por la BBC. Y se sacó de la manga lo de un gobierno alternativo. Como en la política británica, algo habitual en esas latitudes. La verdad es que, después, le sirvió de poco. Algunos de los designados no llegaron ni siquiera a consejeros cuando finalmente llegó presidente en el 2003.

Pero Salvador Illa, no sé si por desconocimiento, copió la ida de Maragall. Le ha servido para salir quince segundos en TV3 en alguna ocasión. Sin duda por la cuota del PSC en la cadena pública como primer partido de Cataluña. A continuación, en una entrevista en El Periódico en diciembre del 2021, dijo que «TV3 y Catalunya Radio se merecen una segunda oportunidad». Aquello ya fue la gota que colmó el vaso. No me jodas, Salvador. Si los catalanes no nos hemos matado durante el proceso, ha sido de milagro.

TV3 no paró de echar leña al fuego, excitar al personal, calentar los ánimos. La tele pública ayudó a polarizar la sociedad. Ahora están rebajando el tono y los contenidos. Hasta le han cambiado el nombre. Pero el daño ya está hecho. Recuerdo que, en los momentos álgidos, siempre que había una protesta, hacían media docena de conexiones en directo. Y, en cada una, entrevistaban a cinco o seis personas. Todos los entrevistados, evidentemente, maldecían las «fuerzas de ocupación» o denunciaban «la represión».

Hasta llegaron a retransmitir un «maratón por la democracia» que, desde luego, no era por la democracia. Era por la independencia. Incluso al abuelete más circunspecto le entraban ganas de salir a quemar contenedores. Por eso, ahí fue el no va más.

Los socialistas todavía van, sin embargo, con el chip de que todos los periodistas son progres. Incluidos los de TV3. Por eso esos encontronazos también en el Congreso. El último movimiento incomprensible del líder del PSC ha sido dar el visto bueno a los Presupuestos de la Generalitat esta misma semana. Ha sido casi una sorpresa. Sólo se entiende si ha recibido una llamada desde La Moncloa y le han pedido un favor en la peor semana socialista desde la investidura.

En plan: «Salvador, ya tengo suficiente lío». Entre la amnistía, la tragedia de Barbate, las elecciones gallegas y el caso Ábalos. El propio Oriol Junqueras ya decía a mediados de este mes que veía «muy difícil» aprobarlos sin amnistía previa. El visto bueno ha llegado, sin embargo, al día siguiente de que la portavoz de ERC, Raquel Sans, lanzara dudas el lunes sobre la gestión del líder del PSC al frente de Sanidad tras el estallido del caso Koldo.

El PSC los apoyará casi a cambio de nada. En los del año pasado había, aunque con fórmulas vagas, el Hard Rock en Tarragona -un proyecto que demanda el sector turístico-, el Cuarto Cinturón o la ampliación del Aeropuerto. Ahora ni eso. Probablemente, el problema de fondo es que el líder del PSC necesita a Esquerra para gobernar. De manera que intenta cultivar el buen rollo con los republicanos y no romper los puentes de cara a la próxima legislatura.

Pero incluso en esta hipótesis no me salen los números. Ahora tiene 33 diputados. Imaginen que sube siete u ocho y se sitúa por encima de 40. Aún así, necesitará 28 más. El Parlamento catalán tiene 135. La mayoría absoluta está en 68. Gobernar será un calvario.