Pablo Iglesias, retrato de un miserable

A estas alturas ya no sorprende a nadie que un personaje como Pablo Iglesias -un notable coleccionista de miserias morales- aplauda tener «empatía» con los presos de la banda terrorista ETA que han «cometido crímenes en el pasado». Esto de ponerse en la piel de los asesinos y pasar por encima del dolor de sus víctimas no deja de ser un termómetro que mide con bastante exactitud el nivel de humanidad de cada persona. Las hay como Pablo Iglesias, que prefieren ponerse en la piel de quienes descerrajaron tiros en la nuca o colocaron bombas lapa, antes que empatizar con quienes sufrieron en sus carnes el azote asesino del terrorismo. Está en su derecho de hacerlo, como OKDIARIO está en su derecho de llamarle miserable. Miserable es quien se comporta con ruindad y actúa como un canalla, de manera que no es necesario perderse en disquisiciones sobre la condición moral del personaje.

Pablo Iglesias se retrató como lo que es hace mucho tiempo, pero cada día se despacha con una nueva pincelada. Ahora ha terciado, junto a otros insignes podemitas como Irene Montero o Pablo Echenique, en defensa de la actriz Itziar Ituño tras las fuertes críticas que ha recibido por encabezar una manifestación en Bilbao que pedía la excarcelación de los asesinos etarras. Iglesias secunda un artículo en el que se califica de error la decisión de un concesionario de automóviles de dar por finalizada la colaboración con la actriz por su participación en la marcha proetarra. En el mismo se plantea el problema que provoca no tener empatía para con la situación de presos que han cometido crímenes en el pasado, porque «al fin y al cabo, la organización armada ETA se fundó durante la dictadura franquista para luchar contra la dictadura, que no sólo había asesinado a cientos de miles de personas, sino que estableció un régimen del terror en el que se perseguía a la disidencia, con campos de concentración, ejecuciones, tortura. En la que no había justicia social y se robaron los hijos de los enemigos políticos». El texto ha recibido el elogio de Pablo Iglesias, que es tanto como decir que lo que suscribe. O sea, un artículo miserable merece el aplauso de un miserable. Pura lógica.