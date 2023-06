El orgullo de ser libre

Más allá de polémicas estériles sobre banderas y de los intentos de la izquierda de estigmatizar a sus adversarios políticos arrogándose en exclusiva la defensa de los derechos del colectivo de gays y lesbianas, lo cierto es que lo representa un verdadero orgullo como país es la libertad de cualquiera para poder expresar su orientación sexual. La Fiesta del Orgullo, monopolizada burdamente por el socialcomunismo, no es sino la expresión natural de esa libertad que hoy constituye, por fortuna, la seña de identidad de una nación que se ha situado a la vanguardia del progreso.

Los padecimientos y persecuciones que sufrieron millones de personas en épocas pasadas, marcadas socialmente y estigmatizadas, han derivado felizmente en la explosión de júbilo que hoy representan las celebraciones del Orgullo, síntoma del avance de una sociedad que ha dado muestras de una imparable tolerancia. El Orgullo es, pues, una fiesta y el símbolo de una sociedad comprometida como pocas con la defensa de los derechos sociales. Falta que la izquierda entienda que patrimonializar los avances sociales en esta materia y en otras, acusando falsamente a sus adversarios de ir en contra de los mismos, además de injusto es un error de bulto, porque nada puede resultar más transversal que el orgullo de ser y sentirse libres.

De modo que harían bien quienes presumen todo el día de progresismo en entender que la libertad es un patrimonio compartido que no puede ser utilizado bajo ningún concepto como instrumento partidista. ¿O es que no quieren recodar que el primero que apoyó las celebraciones del Orgullo en Madrid fue el alcalde José María Álvarez del Manzano? Patrimonializar la libertad en función de una determinada ideología es cortarle las alas a la propia libertad. Y las alas de la España actual han crecido gracias al empuje de una sociedad que no admite que nadie la tutele ni maneje. Precisamente porque es y quiere seguir siendo libre.