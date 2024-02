O la Ley de Amnistía parte de cero o estaremos ante un fraude al Reglamento del Congreso

La amnistía con la que Pedro Sánchez pretende garantizarse su continuidad en la Moncloa se ha tramitado como proyecto de ley orgánica y, en consecuencia, el artículo 131 del Reglamento del Congreso establece los procedimientos a seguir en caso de su aprobación -se requiere mayoría absoluta de la Cámara- o de su rechazo. En el caso de haber logrado mayoría absoluta, el proyecto habría sido enviado al Senado. De no haber logrado dicha mayoría absoluta, pero si más síes que noes, volvería a ser debatida en la comisión de Justicia, pero lo que ocurrió el martes fue que la norma fue rechazada por 179 votos contra 171. Esto es, la comisión no puede volver a emitir dictamen sobre una iniciativa rechazada en la votación final del pleno del Congreso. En consecuencia, el proyecto de ley ha sido tumbado.

Esto significa que no caben atajos y que hay que volver a empezar de cero. El articulado es clarísimo y los servicios jurídicos del Congreso tienen la obligación de atenerse a un Reglamento que no es interpretable sino de obligado cumplimiento, por mucho que el letrado mayor, Fernando Galindo, haya sido puesto en el cargo por el Gobierno para jugar a favor de los intereses de Pedro Sánchez. Saltarse el Reglamento del Congreso es prevaricar, de modo que el hombre del Gobierno al frente de los servicios jurídicos de la Cámara Baja debería andarse con mucho cuidado antes de caer en la tentación de hacer una interpretación torticera de ese artículo 131 del Congreso que es meridiano y diáfano. Las decisiones de los servicios jurídicos no son vinculantes, de modo que, al final, la última palabra la tendrá la Mesa del Congreso, donde la mayoría socialcomunista, con Francina Armengol, a la cabeza, es muy capaz de saltarse a la torera el Reglamento y lo que haga falta con tal de servir a Pedro Sánchez. Pero esa decisión sería, en cualquier caso, carne de tribunales.