Nuestra obligación es combatir, no vencer

Si lo recomienda Félix Ovejero habrá que leerlo. Es lo que pensé cuando, hace poco en uno de sus artículos, aconsejaba a todos los políticos que leyeran Tantos tontos tópicos (2012) de Aurelio Arteta. Aunque no soy político, intuí que tampoco nos vendría mal seguir el consejo en el gremio de opinólogos, juntaletras, tertulianos y charlatanes. Así que lo hice, y no me defraudó.

El tópico es «hijo de la pereza intelectual y hermano del prejuicio», nos dice, y a recopilarlos y mostrar las falacias que encierran se dedica el filósofo navarro. Uno de ellos es «Mi intervención no serviría para nada», «otro lugar común para escapar de nuestras responsabilidades», «un ejemplo de la fijación de la gente por los resultados», nos dice. Es la forma de escaquearnos, de que se remanguen otros, de pasar el marrón a los más poderosos y eludir el compromiso en las dificultades.

¿Quizá haya pasado algo de esto con la moción de censura? Casi todos mis colegas y vecinos de columna recurrían a este tópico. «No va a servir para nada», «no tienen mayoría», eran los principales argumentos para descalificarla. Olvidan que, en ocasiones, no es la meta, sino el camino, lo que importa; no es el fin, sino el proceso, lo relevante. Y no era la votación, sino el debate, lo que interesaba.

«Las mociones no están para esto», sermoneaban desde el Gobierno, convertidos en puristas del reglamento mientras utilizan los decretos leyes para aprobar la legislación ordinaria. «Va a tapar otros asuntos» o «beneficia a Sánchez» eran otras de las críticas a la moción, como si no hubiera servido para recordar las peores traiciones de Sánchez, los grandes hits del gobierno con los que nos deleitó Arrimadas. ¡Chapó!

La carencia de expectativas de éxito, nos explica Arteta, «no siempre justifica por completo el abandono de la labor de resistencia. Al fin y al cabo, nuestra obligación moral es la de combatir, no la de vencer». Y nos recuerda una preciosa anécdota que cuenta Norman Manea: «¿Por qué continúas predicando si sabes que no puedes cambiar a los malvados?», le preguntaron a un rabino. «Para no cambiar yo», fue su respuesta.