Nos jugamos el futuro

No hay que complicarse. No hay que hacer demasiado caso a aquellos que se empeñan en darle vueltas a la madeja. No hay que buscar los cinco pies al gato. Si lo haces, incurrirás en un error manifiesto, que te convertirá en cómplice de las consecuencias nocivas del futuro. Todo es bastante más simple y fácil. Es suficiente con lo que no ignoras y votar con responsabilidad.

En realidad, ya te manifestaste con rotundidad el pasado 28-M. El pueblo español votó, sin ambigüedad alguna, por un cambio político. Y lo hizo, precisamente, porque Sánchez planteó unas elecciones municipales y autonómicas como si fuesen un plebiscito personal. Dicho de otro modo, el pueblo español dijo NO a Pedro Sánchez. Ahora, el inmediato domingo, se trata de rematar la faena y propiciar, con tu voto, el desalojo de Sánchez de la Moncloa. No desdecirse.

Me parece oportuno insistir en el dato anterior. Frente al mismo, la izquierda levanta el espantajo del miedo y la confusión. Es más, en base a una supuesta representación política, que nadie le ha otorgado, pretende erigirse en guardián y vigilante de no sé que esencias democráticas o de custodiar supuestos derechos ya obtenidos. No hagas caso. Estos mensajes siempre encierran, y pretenden ocultar, auténticas trampas interesadas y propias de regímenes autocráticos, puestas en funcionamiento al socaire atrayente de un falso lenguaje democrático.

El domingo, ciertamente, nos jugamos, como ha dicho el propio Sánchez, el futuro. Sin duda alguna. Pero, ojo, el futuro que el 28-M quiso asegurar el pueblo español se expresó en términos y coordenadas que nada tienen que ver con el futuro deseado y que, a buen seguro -no lo dudes- traería Sánchez. ¿Por qué has de otorgar credibilidad al rey de la mentira? ¿Acaso no has comprobado estos últimos cinco años que, desde el inicio mismo -la moción de censura-, Sánchez ha hecho realidad la fina observación de Revel en el sentido de que «la primera fuerza que gobierna el mundo es la mentira»?

Lo ha vuelto a recordar, con su habitual claridad, el gran azote del sanchismo, Isabel Díaz Ayuso: España «se juega el seguir siendo una nación de ciudadanos libres ante la ley y las oportunidades. Un país que, a pesar de las discrepancias y de la lógica de pluralidad política, quiere caminar unido y en torno a una serie de valores». España se juega el que pueda ser gobernada desde la moderación y desde posiciones de centro, con respeto a la Ley, igual para todos, y sin excepciones ni discriminaciones. Sin sectarismos y sin invasión vergonzosa de las instituciones. En este sentido, ha sido muy acertada la respuesta del PP balear a la siempre afirmada superioridad de la izquierda: la ciudadanía se expresó de modo inequívoco a favor del cambio político. ¿Por qué será que la izquierda no quiere entenderlo cuando el 28-M perdió por goleada?

Sin duda, señor Sánchez, nos jugamos el futuro. Esto es, «España se juega ser una nación libre o que aquellos que la odian nos llevan a una ruptura sin precedentes» (Díaz Ayuso). Tú, cada uno de los electores, decides con tu voto. Ahora no hay que enredarse con otras posibles consideraciones, relativas a la perfectibilidad del sistema democrático. Ahora es el momento de ejercer tu poder soberano, optar por lo que entiendes, responsablemente, más conveniente o, incluso, necesario. No valen excusas de ningún tipo. Tu voto es lo importante. Ahora hay que rematar la faena y coronar el 23-J.

Ahora, debemos insistir, si no quieres que Sánchez se apoye en Sumar, ERC, Bildu, el BNG, la CUP y otros grupos radicales minoritarios es el momento de decir, alto y claro, un NO a la izquierda radical, que representa Sánchez, alejadísima de las posiciones moderadas de la socialdemocracia. Desde esta perspectiva, hace muy bien Feijóo en apelar a los moderados, a los socialistas desencantados y a quienes, militando en la derecha más radical, no favorecen la verdadera alternativa a Sánchez.

Ahora, si no quieres que España camine por los pasados derroteros que llevan inexorablemente al desastre o que ERC y Bildu vean realizada su apuesta -la celebración del referéndum o consulta del mal llamado derecho de autodeterminación- vota a la única posible alternativa válida al sanchismo. Vota al Partido Popular.