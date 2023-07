¿Nos dirán cuántos solicitantes del voto por correo no han podido votar?

Al final ha tenido que ser el propio Correos quien, sobrepasado por la impericia de sus directivos, ha tenido que pedir, tarde y mal, auxilio a la Junta Electoral Central para ampliar el plazo para emitir el voto por correo hasta este viernes 21 de julio a las 14:00 horas. Lo que demuestra que el colapso que OKDIARIO viene denunciando desde hace semanas no era una exageración, sino la constatación de que decenas de miles de españoles están teniendo serios problemas para ejercer su derecho al voto. Han sido los funcionarios de Correos los que, en una encomiable demostración de entrega y profesionalidad, han contribuido a que el problema no fuera aún mayor, porque por parte de la empresa todo ha sido un despropósito. Los sindicatos habían pedido refuerzos el mismo día que Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones, pero los directivos del organismo público, con el íntimo de Sánchez, Juan Manuel Serrano, al frente, han arrastrado los pies.

Los refuerzos llegaron demasiado tarde y el colapso anunciado por los sindicatos se hizo realidad: miles de solicitantes del voto por correo esperaron durante semanas que la documentación llegara a sus domicilios, pero no pudieron aguardar más por tener programadas sus vacaciones y contratados viajes. Cuando los carteros -víctimas principales del caos- se personaron en sus casas, ya no estaban y ahora hay un alud de papeletas sin recoger en las oficinas de Correos. Habrá que esperar a que el organismo cifre cuántos españoles que pidieron votar a distancia no han cumplimentado finalmente los trámites, no por voluntad propia, sino por la supina incompetencia de los dirigentes de Correos. Los mismos que ahora, después de negar la existencia de problemas, han tenido que acudir a la Junta Electoral para que acepte prolongar unas horas el plazo para emitir el voto. Pero, insistimos, la clave está en saber cuántos solicitantes del voto por correo no han podido ejercer su derecho al sufragio. ¿Nos darán las cifras antes de que se abran las urnas?