En nombre de España

Que nos digan que es de fachas defender el Estado de derecho frente a los que tratan de ponerlo de rodillas para dar satisfacción o alivio penal a quienes quieren destruirlo, es una de las piruetas propagandísticas más insospechadas que nos tenía reservada el sanchismo.

Ya lo ven: estamos en pleno giro acrobático en el vacío por parte de los promotores de la negociación para la investidura de Sánchez. Giro acrobático que sólo puede terminar de una forma, que es que los sanchistas reconozcan al prófugo Puigdemont como el auténtico salvador de España y la democracia frente a los que nos obstinamos en defenderlas de tan falso redentor.

Los incontables intentos de Sánchez por convertir en oro lo que no es sino material de derribo constitucional tienen en el caso de la amnistía a Puigdemont su mayor reto. Que los enemigos de España se conviertan para nuestra nación en factor de estabilidad y progreso circulante por la vía de ceder las Cercanías a la Generalitat es un hallazgo sin parangón en la historia de la política… y también de la alquimia.

Hay que ver la mutación patriótica que pueden provocar en las huestes independentistas unos cuantos kilómetros de raíles, otros tantos de catenarias, aquellas de las que la ministra socialista Magdalena Álvarez afirmaba que debía estar colgada Esperanza Aguirre, y un buen puñado de estaciones. Si lo llegamos a saber antes, les cedemos el Transiberiano y hasta el tren del Machu Pichu.

No queremos ni imaginar la transformación españolista que les sobrevendrá a los secesionistas cuando el resto de los españoles les paguemos entre todos los 15.000 millones de euros a los que Sánchez les ha invitado para reducir la deuda de Cataluña con el FLA, que es una cosa que suena como que está hecha con un par de huevos, y al final va a ser que es verdad.

A muchos nos da reparo que esto del FLA vaya a provocar que los CDR se metamorfoseen en patrioteros de pulsera, como llama el delegado de Ferraz en Madrid, Francisco Martín Aguirre, a los que él mismo ordenó gasear en el mismo Ferraz por manifestarse pacíficamente el lunes pasado contra la amnistía, mujeres, niños y ancianos incluidos. Claro que bien lo merecían pues, como dijo el propio delegado, han hecho menos por España que Bildu, vean ustedes si serán vagos y malos españoles al lado del excelso ejemplo de los Otegi y compañía, que amaban España a muerte, pero la de los demás.

Ahí tienen otro ente afectado por la alquimia de Sánchez, quien convierte el anagrama ofídico de ETA, que quiso destruir nuestra democracia a hachazos brutales y cruentos, en el benefactor símbolo de esa farmacia de guardia que siempre está a mano para cuando tienes que curarte de tu anemia electoral y tu posible pérdida de la poltrona.

La vergüenza nunca se pierde cuando nunca la has tenido, pero también puedes tratar de que algo parezca lo que no es. Este es uno de los trucos favoritos de Sánchez. «En el nombre de España», lo llama.

Tengo para mí que esa invocación patriótica ha sido el definitivo paso para culminar la escalada al hasta hoy inexpugnable Puigdemont. Al oír la proclama «En nombre de España», las falanges de Junts y ERC, con los ojos bañados en lágrimas, han caído de sus monturas golpistas, como San Pablo, dispuestos a repetir el sitio de Girona cuantas veces haga falta, lo mismo que la batalla del Bruch, que fueron por lo menos dos, o el épico castellet con el que los voluntarios catalanes a las órdenes del general Prim izaron la enseña española en la toma de Tetuán, como tiene retratado Ferrer Dalmau en una de sus mejores obras.

Algunos perspicaces analistas de Moncloa habrían advertido hace tiempo a su jefe que se cuidara mucho de Puigdemont una vez amnistiado, pues transido de patriotismo podría iniciar una peregrinación por toda Cataluña promoviendo su candidatura a Eurovisión en representación de España, en una operación de más largo alcance que lo llevaría a dirigir la Real Academia Española, desde el sillón Ñ por más señas, así como el Instituto Cervantes y la selección española de futbol, la masculina y la femenina a la par.

Nadie entre los sesudos estrategas de Sánchez se había parado a pensar en la posibilidad de despertar al verdadero Puigdemont, un hombre que en el fondo ama a España con todas sus fuerzas, pero que nunca lo había sabido hasta que Sánchez, el caudillo español, se cruzó en su vida. Son los mismos estrategas que, después de estar varios meses dándole vueltas al borrador de la ley de amnistía para que no conculque ningún precepto del ordenamiento constitucional, habrían decidido sacarlo fuera de dicho ordenamiento para que no haya ninguna objeción, y quien diga lo contrario, facha… y dos huevos duros.

Como le escribía en las notas del cole al padre de Manolito Goreiro su profesor, según el genial Quino: «Su hijo no hace los deberes, los perpetra…». Es lo que van a hacer con la ley de amnistía: perpetrarla.

Pero los asesores sanchistas habrían tropezado con un nuevo problema. Puigdemont habría dicho que no puede aceptar esa amnistía. Que lo de «en nombre de España y por España» que dijo Sánchez le ha llegado al fondo del corazón y que lo ha hecho suyo, pero de verdad, no como Sánchez. Que él considera que desmontar el Estado de derecho desde el propio gobierno, asumir la arbitrariedad como meta política, rechazar la igualdad ante la ley para instaurar la desigualdad sin ley, puede tener un precio muy alto para la convivencia.

Que él cree que la gravísima crisis que está atravesando España aún se puede solucionar. Que es el pueblo español, también los catalanes, el que tiene que decidir libre, democrática y soberanamente su destino, tanto si es para un lado como si es para otro. Que todo el mundo ponga sus cartas sobre la mesa y que las descubra ante los electores, no estos tejemanejes de hampones en el sótano del colmado. Que para cambiar la nación por la puerta de atrás que no cuenten con él. Y que está dispuesto a ser juzgado en España, su única patria, sólo si Sánchez se compromete a apoyar la reinstauración del delito de sedición, reforzar de nuevo el de malversación y, como el propio Sánchez prometió en 2019, recuperar el delito de referéndum ilegal.

Todo esto que habría dicho Puigdemont, no lo ha dicho, obviamente. Tiene de cuento lo mismo que Sánchez cuando dice «en nombre de España». Pues eso, que diría Umbral.