No te critican por «gordofobia», Pam, sino por decir idioteces

Ha dicho la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, que uno de los motivos por los que más se le insulta desde que es un personaje público es por «ser gorda y por ser fea». Y se ha preguntado si su cuerpo es tan problemático para no merecer estar en el espacio público. No, Pam, lo tuyo no tiene que ver con lo físico y tus proclamas alentando a que haya más personas gordas en el Congreso de los Diputados son una memez superlativa, un intento -otro más- de confundir el culo con las témporas o la velocidad con el tocino.

Tu problema y el de tu partido no es de cánones estéticos, sino de cánones ideológicos. O por decirlo más claro: nada más pesado que el sectarismo que destilas cuando abres la boca y te escudas en la «gordofobia», como si las criticas que recibes tuvieran que ver con tu físico. No, Pam, lo que resulta insoportablemente pesado es tu afán por revestirlo todo de ideología y de subirte a lomos de un feminismo reaccionario que pretende invadir de forma obsesiva el ámbito de lo privado. Tu problema, Pam, no tiene nada que ver con la talla que gastas, sino con el hecho de que pretendas imponerle al resto la talla que gastas. Es fácil de entender: las criticas que recibes tienen que ver con la intolerancia que exhibes cada vez que cuestionas a quienes no se comportan como tú, vistiendo, comiendo o en la cama, porque tu obsesión por controlarnos y guiarnos raya lo ridículo.

Ahora reclamas un mayor número de diputados gordos y criticas que «no hay diversidad en la política» porque todo el mundo encaja «en unos cánones fijos donde no tiene cabida el sobrepeso». No es por «gordofobia» por lo que resultas insoportable, Pam, sino por decir idioteces.