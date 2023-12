La «no renovación» del CGPJ, una mentira entre muchas

La izquierda siempre tiene la habilidad de encontrar mantras con los que contrarrestar la acción política de sus adversarios. Y no es solamente porque, desde que comenzó el actual periodo democrático, han utilizado el recurso de la apelación a la supuesta condición de franquistas de los partidos de centro o de derecha. Ya sea dar por irrebatible que son machistas y maltratadores, xenófobos y racistas, o clasistas y explotadores; con envidiable efectividad fabrican nuevos baldones para colgar a cualquiera de los líderes del PP, de VOX o, en su día, de Ciudadanos.

Desde hace ya muchos meses, la más recurrente de sus críticas se refiere a la finalización del mandato de los vocales del CGPJ, y es que, cada vez que se sienten apretados por la oposición, echan mano de la «no renovación» del órgano de gobierno de los jueces. Lo peor es que han sido tan efectivos con esta acusación que la ha asumido hasta el propio Feijóo, como antes se la creyó Casado y, en cuanto tienen ocasión, en el PP bajan la vista avergonzados y entonan el mea culpa. Seguramente los golpes de pecho vienen por tener cierta conciencia democrática y porque ésta no está tranquila al reconocerse ellos mismos en la habitual usurpación que los partidos mayoritarios han hecho de funciones que no les corresponden.

Pero el hecho de haber sido autores y cómplices de un procedimiento incorrecto no obliga a un mantenella y no enmendalla. Ya es hora de poner pie en pared y construir una réplica firme y efectiva, que debe construirse sobre la correcta explicación de quien tiene la principal y última responsabilidad en la renovación de los órganos institucionales, y que no son otros que el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado y las oportunas mayorías parlamentarias.

En el caso concreto del CGPJ, y mientras no se adopte una forma de elección que recupere el espíritu del art. 122 de la Constitución y de verdad ayude a la independencia del tercer poder, los art. 567 a 570 de la Ley Orgánica 4/2013 establecen que son las Cortes Generales quienes elegirán a los vocales entre jueces y magistrados (12 vocales) y entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión (8 vocales).

Son entonces las Cámaras y, en forma derivada, los partidos con posibilidad de articular mayorías, los que tiene la obligación de presentar candidatos que cumplan con esos requisitos. Es decir, no vale cualquiera con evidentes trayectorias de parcialidad o de impericia, por lo que, ante ese tipo de candidatos, lo preceptivo es negarse a su elección.

Algo así hacía el Senado romano, que se negó a aceptar a los innumerables e incapaces cargos que designaba el emperador Cómodo o el nombramiento como cónsul del caballo de Calígula.

Por eso la obligación de Feijóo no es tanto permitir que se complete la designación de los cargos en las instituciones (especialmente en el CGPJ), sino, sobre todo, evitar nombramientos no sólo inadecuados, sino improcedentes hasta la ilegalidad. Y si esa es su obligación legal, su obligación política es evitar que los adversarios saquen provecho criticándole a él precisamente por cumplir con su deber. ¡No sólo tiene que evitar que Pedro Sánchez le engañe a él, sino también evitar que engañe a una gran parte de españoles!

Es verdad que nunca ha habido un político tan mentiroso y al que tan poco le han costado los embustes, pero no por ello hay que dejar de oponerse a la fabricación de argumentos falsos, y desde ahí salir jugando el balón y denunciando que ha sido el PSOE, como grupo mayoritario, o Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, quienes han incumplido su obligación de presentar candidatos independientes con reconocida capacidad y con la experiencia exigida.

Igualmente habría que combatir y denunciar el resto de mentiras, que estos sofistas digitales ahora denominan cambios de opinión. Y para hacerlo no hace falta dominar la ética de Platón; un estudiante de filosofía de primero de bachillerato podría hacer la oportuna calificación moral de ese comportamiento. Pero es que, además, en la medida que las afirmaciones y posiciones iniciales son compromisos electorales que generan una adhesión de los votantes, esas posiciones son quasi-contractuales y la separación o el distanciamiento de las mismas supone el incumplimiento de un contrato con todos aquellos que le votaron precisamente por tenerlas.

Ya no estamos entonces hablando de una cuestión únicamente moral, sino de una transgresión contractual que deslegitima, no su condición de presidente legal y democráticamente elegido, pero sí la acción política apoyada sobre premisas y concesiones que antes se negaron y ahora se asumen y se defienden.