Ni Sánchez ni Irene Montero entienden que por encima de la política están las personas

Han sido muchas las voces en la izquierda que han mandado mensajes de ánimo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por haber perdido el bebé que esperaba tras un embarazo de ocho semanas. Resulta reconfortante comprobar como la rivalidad ideológica ha quedado a un lado y desde todas las fuerzas políticas se han sucedido los mensajes de apoyo. Sorprende, en todo caso, el silencio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que no han encontrado un hueco para solidarizarse con la presidenta madrileña. Es sencillamente inexplicable que para el jefe del Ejecutivo la pérdida del hijo de Ayuso no haya merecido siquiera un breve comentario o que la ministra de Igualdad haya carecido de la mínima dosis de sensibilidad para ponerse en el pellejo de una mujer que ha sufrido tan doloroso revés. En circunstancias como esta aflora la condición humana de unos y de otros y cada cual se retrata.

No se trata de señalar a nadie, pero del mismo modo que resulta gratificante comprobar como adversarios políticos de Ayuso han demostrado su categoría humana al salir en su apoyo, otros y otras han demostrado una clamorosa falta de empatía. Por encima de las discrepancias ideológicas, muy por encima, están las personas. Y del mismo modo que desde posiciones de la izquierda política española han sido muchas las voces que no han tardado un segundo en hacerle llegar a Isabel Díaz Ayuso su aliento en estos difíciles momentos, otros han optado por guardar un silencio que habla por sí solo. Pedro Sánchez o Irene Montero no han sido capaces de hacer lo más fácil: mandar un simple mensaje de ánimo y apoyo. Y eso les delata y les retrata. No se trata de criminalizar su silencio, sino de reflexionar serenamente sobre la condición humana. Y que cada cual saque sus propias conclusiones.