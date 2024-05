La necesaria ayuda a Ucrania no puede ser a costa de la seguridad nacional

Es evidente que España tiene que contribuir al apoyo militar de Ucrania en la guerra desatada tras la invasión rusa, pero es mucho más discutible que esa ayuda sea a costa de la seguridad nacional. Y es que los 19 carros de combate Leopard 2A4 que se incluyen en el paquete valorado en más de 1.000 millones de euros fruto del acuerdo firmado entre el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, y Pedro Sánchez están plenamente operativos en Ceuta y Melilla como parte de la defensa territorial de ambas ciudades. De modo que la promesa al presidente ucraniano no se podrá cumplir sin que el Ejército se vea obligado a renunciar a material y armamento propio, al menos durante unos meses.

Estamos ante el clásico «desvestir a un santo para vestir a otro», porque una cosa son las promesas y otra la cruda realidad. Moncloa ha pedido al Ejército que una parte de los 19 blindados sea entregada en breve -antes de la cumbre de la OTAN de julio-, pero los únicos blindados que están plenamente operativos en estos momentos son los que forman parte de las defensas de ambas ciudades autónomas. Y si se entregan con carácter de urgencia a Ucrania, como pretende Sánchez, hasta que no sean reparados los blindados inactivos -a tres meses vista siendo muy optimistas- España verá desguarnecida su defensa en la zona del Estrecho. Es decir, que los carros enviados a Ucrania antes de que termine junio deberán sustituirse con carros reparados en septiembre.

Insistimos en que lo criticable no es que España entregue a Ucrania material bélico que incluye los 19 blindados citados, sino que no se haya previsto un calendario que hubiera hecho factible que nuestro Ejército no se quedara durante un largo trimestre en condiciones de vulnerabilidad en dos plazas tan sensibles como son Ceuta y Melilla. Hay que ayudar a Ucrania, por supuesto, pero hay que hacer las cosas bien y no dejarlo todo para el último momento.