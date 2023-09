Mucho corazón, poca cabeza

ALEJANDRO VIDAL



Si, como dijo en la víspera, Javier Aguirre buscaba buenas sensaciones, puede que se conforme con las que percibió el domingo, pero los partidos valen tres puntos y el tiempo empieza a correr el primer día del calendario. Impresiones en defensa solo aceptables para paladares poco exigentes, pero cuando quien tiene que marcar los goles, en su equipo Muriqi, se erige en el mejor de los zagueros, hay motivos sobrados para pensar que el camino, como el encuentro, se puede hacer demasiado largo y, sobre todo, lleno de penurias.

El «Vasco» sigue fiel a su inamovible dibujo. Planteó un 5-3-2 con el debut de Van de Heyden por Copete, que permitió adivinar al buen sentido de colocación y anticipación de un central a tener en cuenta. No podemos decir algo distinto del trabajo de Samu Costa por delante, quizás con otros matices. Pero cerrada la muralla, salvo pequeños desajustes, se precisa mucha más creatividad para crear un mínimo peligro en el área enemiga, donde sus guardianes compiten con excesiva tranquilidad.

Larin y el «Pirata» son rematadores, no simples rematadores. Fuera de su zona de confort, el área, aportan poco o nada. Tiene su mérito aguantar el balón, pero se convierte en una tarea tan sacrificada como inútil, si falla la técnica o los compañeros de segunda línea están muy lejos. En resumen, si la pelota no pasa por Sergi Darder se acaban las ideas y solamente queda el pelotazo o la fortuna puntual. Los cambios por agotamiento de los sustituidos, fijo el de Dani Rodríguez, vienen de refresco, pero no varían en absoluto.

El Athletic defendió sin agobios y atacó con más insistencia que acierto. Trenzó más acciones ofensivas, incrementadas con la entrada de Muniaín por Sancet, pero bombeó en exceso buscando a sus cabeceadores casi siempre superados por la retaguardia local que, dicho sea de paso, no se anduvo con contemplaciones a la hora de alejar el peligro. Mucho ¡uy! y poco ¡ay!

Poco cabe esperar si cuando surge la oportunidad de contraatacar tus artilleros aun están defendiendo y lamentablemente, ya no está Kang in Lee. Es más, si a media que avanza el cronómetro te muestras dispuesto a firmar el empate, algo no funciona o, al contrario, queda un mundo por mejorar.