El minuto de Feijóo

Los futuros cronistas de la reciente historia democrática española no podrán pasar por alto lo sucedido en el debate de este lunes pasado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El auténtico «minuto de oro» del candidato popular no fue tanto el del cierre del debate como el de su ofrecimiento al candidato socialista de un pacto para permitir que gobierne la lista más votada.

Feijóo firmó allí mismo su propuesta en el documento que traía para acordar con el presidente del Gobierno, pero pese a sus reiteradas invitaciones a Sánchez para que también lo firmara, sólo obtuvo de su rival risotadas y aspavientos. Cuanto más teatrales eran estos, más claro y evidente resultaba que Sánchez tiene previsto mantener los apoyos de Bildu y ERC para renovar por otros cuatro años su proyecto de demolición de la España constitucional.

A partir de ese momento se produjo el hundimiento de todo el andamiaje sobre el que Sánchez pretendía colocar su lona propagandística para ocultar el vacío de su edificio político, pura fachada, que sus socios se encargan de llenar siguiendo sus propios planos y planes. Eso hizo de la propuesta de Feijóo, en mi modesta opinión, el momento estelar del debate.

Lo que más llama la atención es que, pese a su efecto demoledor sobre Sánchez, que ofreció a los espectadores desde entonces su peor perfil, el del «no es no» arrogante y cerril, la oferta del líder del PP tiene un sentido positivamente constructivo por varias razones. La primera razón es porque se trata de una manifiesta declaración de respeto al adversario y, sobre todo, a sus votantes. Ofrecer un pacto de mutuo reconocimiento de la legitimidad para gobernar es el mejor antídoto que se haya puesto encima de la mesa contra la sectaria política de bloques a que parece irremisiblemente condenada nuestra democracia desde ZP y los pactos del Tinell.

Frente a este nada sutil proceso de deslegitimación del adversario, en contra de las básicas reglas de juego de la alternancia democrática, el pacto que traía Feijóo viene a recomponer el suelo agrietado de nuestro sistema político de convivencia, bajo el cual se abre un abismo de impredecibles efectos en todos los demás planos de la vida nacional.

La segunda razón que hace de la propuesta de Feijóo un paso sin precedentes es su decidida apuesta por la revalorización del mensaje de las urnas, a salvo de los «cambios de opinión» del candidato de turno respecto de sus insomnios cuando se eche a dormir en el recién estrenado colchón de la Moncloa.

El tercer motivo, vinculado al anterior, es que un pacto de este calado puede garantizar la gobernabilidad de la nación sin hipotecar su futuro en una permanente subasta a cambio del poder. El sanchismo ha demostrado finalmente tener un proyecto más allá de vampirizar las instituciones: el proyecto de sus socios de Podemos, Bildu y ERC, que ha ido asumiendo y cargando sobre las espaldas de los españoles después de que renegara por activa y por pasiva de estos mismos socios antes de las elecciones, aun cuando se sirvió de su apoyo ya en la moción de censura contra Rajoy.

Estas razones convierten la propuesta de Feijóo en toda una declaración de principios sobre la necesidad y oportunidad de sacar a España el 23J de este laberinto de trampas y mentiras en todos los órdenes en el que Sánchez nos ha metido a los españoles a cambio de nada. Del resto del debate, poco más se puede añadir a lo que se ha dicho ya. Sorprendió que el mismo Sánchez atizara el fuego de Txapote y el Falcon, buscando quizás inútilmente sofocar él mismo el efecto que han alcanzado ambas cuestiones en la opinión mediática y pública. Le superó siempre al jefe del Gobierno la tranquilidad, aplomo, humor e incluso bonhomía de su rival.

A todo ello contrapuso Sánchez una desbocada irritabilidad, un incontrolado rictus de desprecio y una extrema ansiedad por ahogar con su perorata el mensaje del adversario, a años luz del retrato de un candidato ilusionante para los convencidos, decisivo para los indecisos y creíble para los incrédulos. Todo sumado, a Sánchez pareció no faltarle incluso la gota de sudor en la frente del mismísimo Nixon, delatora del propio convencimiento de su fracaso. Si Sánchez fue al debate a poner la etiqueta de antidemócrata a Feijóo, al final terminó colocándosela a sí mismo con su actitud despótica y sus continuos atropellos al más mínimo sentido de la educación y el respeto entre iguales.

Sánchez siguió mintiendo descaradamente en varias de sus intervenciones contra toda evidencia de realidad, pero eso en él ya es consustancial, así que no aportó nada nuevo al respecto. Por eso lo verdaderamente llamativo fue que por una vez dijera la verdad, no con sus palabras, sino con sus gestos, con su lenguaje corporal. Ahí el candidato socialista se sinceró por una vez con los españoles y reconoció que no le gusta que le lleven la contraria, que no le gusta escuchar y, sobre todo, escuchar la verdad. Al fin y al cabo, él ganó su primera batalla política gracias a una mentira, pero es posible que pierda la última, como el pasado lunes perdió el debate, por la misma razón: por su intolerancia a la verdad.