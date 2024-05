La mentira tiene las patas muy cortas, Francina

Lo menos que podía pedírsele a la expresidenta socialista del Gobierno balear Francina Armengol es que, puesta a no contar la verdad sobre los contratos a la empresa vinculada a Koldo García, lo hiciera con disimulo, pero esta gente ya ni se molesta en esconder sus contradicciones. La presidenta del Congreso ha asegurado en la comisión de investigación que desconocía «hasta los últimos meses» la existencia de la empresa Soluciones de Gestión, con la que el Gobierno que presidía en Baleares contrató la compra de mascarillas por 3,7 millones de euros, que luego resultaron ser en gran número defectuosas. En su comparecencia en la comisión del Congreso sobre los contratos de la pandemia, Armengol ha admitido que el expediente pasó por el Consejo de Gobierno, pero que ella no conocía el nombre de los adjudicatarios de los contratos.

Pues será porque no leía ni los propios resúmenes de lo acordado, porque en la documentación aportada por su propio equipo consta expresamente el nombre de Soluciones de Gestión, informando que: «El Servicio de Salud adquirió 1.480.600 mascarillas de protección FFP2 a la empresa Soluciones de Gestión y apoyo a empresas, SL per un valor de 3.701.500 euros». Es decir, Armengol no puede escudarse bajo ningún concepto en que no tenía constancia de cuales eran las empresas ‘galardonadas’ con la lluvia de millones ofrecidos por su Ejecutivo autonómico. Puede comprenderse que durante un Consejo de Gobierno no se entre al detalle sobre esta o aquella sociedad, pero si después se emite una nota especificando con toda claridad el nombre de la empresa que ha resultado adjudicataria es difícil aceptar que Armengol no tuviera ni idea hasta hace bien poco -como ha asegurado- que la beneficiaria era Soluciones de Gestión. Todo es surrealista. Armengol admite que conocía a Koldo García, pero está segura de que no hablaron jamás de las mascarillas adquiridas a Soluciones de Gestión, pese a que el nombre de la empresa aparece destacado en el resumen de su Consejo de Gobierno. La mentira tiene las patas muy cortas, Francina.