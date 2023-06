Más vale pacto en mano en Extremadura que ciento volando en otras elecciones

Mientras continúan las negociaciones entre el PP de Extremadura y Vox, en Génova crecen las voces que piensan que jugarse la carta de unas nuevas elecciones, después del 23-J, es entrar en un terreno movedizo, en una suerte de ruleta rusa a la que no merece la pena arriesgarse. Lo más sensato, coherente y fácil de defender ante sus respectivos electorados -unidos en su voluntad de acabar con el socialcomunismo- es un definitivo acuerdo entre ambas partes que ponga fin al sainete de las últimas semanas. Lo otro, una repetición electoral, es un ejercicio de alto riesgo que no sería entendido por el electorado de ambos ni dentro ni fuera de Extremadura.

Lo que se impone en estos momentos, en vísperas de unas elecciones generales cruciales, es que cese el ruido y los días que restan para la cita con las urnas no se vean alterados por las disputas entre dos formaciones que no ganan nada alejando el foco de lo esencial. Y lo esencial, no nos engañemos, es acabar con el sanchismo el próximo 23-J. El presidente del Gobierno se está frotando literalmente las manos al comprobar cómo la batalla entre populares y Vox en Extremadura está mediatizando el panorama político nacional, lo que supone para Sánchez un inmerecido balón de oxígeno

Después de que las desavenencias entre unos y otros lograran que el PSOE ostentara la presidencia de la Cámara autonómica -lo que permite a la izquierda manejar a su antojo el calendario-, lo que conviene a Extremadura, y también al PP y a Vox a nivel nacional, es tratar de sellar cuanto antes un compromiso de Gobierno. Por supuesto, la izquierda condenaría el acuerdo, pero mucho peor es que el centroderecha condene -como está ocurriendo- el desacuerdo. Así las cosas, es indispensable que PP y Vox se impongan la condición de cerrar de una vez el capítulo extremeño para dedicarse, cada cual, a la tarea esencial de acabar con el mayor y más grave problema que tiene España: Pedro Sánchez.