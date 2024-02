Marlaska trata a los agricultores peor que a la ‘kale borroka’

Resulta una indecencia el tratamiento que las manifestaciones y protestas de los agricultores están recibiendo por parte del ministro Fernando Grande-Marlaska. Una cosa es garantizar el orden público y la vida cotidiana de los ciudadanos y otra, bien distinta, dispensarles un trato tan hostil. Desde luego bastante más duro que el que recibe la kale borroka. El ministro ha dado orden a la Policía Nacional y Guardia Civil de identificar a todos los agricultores que participen en las protestas e impedir a toda costa que alteren la vida de la gente, pero esa excusa no se tiene en pie, entre otras cosas, porque los agricultores, en su inmensa mayoría, ejercen su derecho a manifestarse sin recurrir a la violencia. Varios agricultores han sido detenidos cuando se manifestaban en Albacete y Valladolid al negarse a identificarse. En la primera de estas ciudades, un agricultor fue detenido tras concentrarse a las puerta de la Subdelegación del Gobierno para leer un manifiesto.

No se trata, en ningún caso, de cuestionar la labor que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Policía y la Guardia Civil cumplen órdenes y lo hacen con una profesionalidad intachable. Lo que es criticable es el doble rasero del ministro Marlaska, tan dócil y comprensivo con quienes desatan la violencia en Cataluña o el País Vasco y tan firme con los agricultores que se han echado a las carreteras de toda España para defender su trabajo. El campo no puede más y sus protestas están justificadas. No estaría de más que Marlaska tratara de ponerse en el pellejo de quienes no han tenido más remedio que recurrir a las protestas para ser escuchados por un Gobierno que sólo parece tener ojos y oídos para sus socios de Gobierno y los sectores que le bailan el agua. El resto, entre ellos agricultores, ganaderos, pescadores y pequeños transportistas, es todo fachoesfera. Y si protestan se les trata como si fueran delincuentes en potencia.