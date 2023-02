Marlaska, el otro padrino de violadores y pederastas

Al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, parece que no le basta con que más de 500 agresores sexuales hayan visto reducidas su penas como consecuencia de la ley del sólo sí es sí y desde 2020 ha mejorado la situación penitenciaria de 19 presos condenados por delitos sexuales en contra del criterio de las Juntas de Tratamiento de las cárceles, el órgano que clasifica a los internos en función de su evolución. No lo dice OKDIARIO, sino una respuesta de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias al Congreso, a través de una pregunta por escrito de Vox, en la que el organismo dependiente de Interior revela que cuatro presos fueron progresados a segundo grado entre 2020 y 2021 pese a contar con un informe desfavorable de los técnicos y 15 lograron el tercer grado o semilibertad en el mismo periodo. Según esta respuesta, en el primer semestre de 2022 no se habían resuelto nuevas progresiones.

La Ley del sólo sí es sí, que hasta el momento ha beneficiado con una reducción de condena a más de medio millar de agresores sexuales -medio centenar han sido excarcelados- incorporó novedades en cuanto a la progresión al tercer grado de estos presos. Se ha introducido la obligación de que sea valorado un informe específico sobre el «aprovechamiento por el reo del programa de tratamiento para condenados por agresión sexual». Esta valoración se aplicará a los delitos de agresión sexual a menores de 16 años, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores de 16 años y trata de seres humanos cuando la víctima sea persona menor de edad o discapacitado necesitado de especial protección.

Uno de los casos más polémicos en relación al tercer grado fue el del asesino de Lardero, Francisco Javier Almeida, que se benefició de esta progresión durante su condena por el asesinato y agresión sexual a una joven en Logroño en 1998. Mientras disfrutaba de ese régimen de semilibertad, Almeida asesinó al pequeño Álex, de nueve años. El permiso se había concedido en contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la cárcel de El Dueso (Cantabria), una decisión que fue recurrida por el asesino. El Ministerio del Interior resolvió a favor del reo. Este Gobierno que presumía de defender a las mujeres se ha convertido en el mejor aliado de los violadores. No sólo es la ley del sólo sí es sí, también es Marlaska.