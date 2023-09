¿El magistrado Campo votará lo que dijo o lo que le convenga a Sánchez?

Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez y hoy magistrado del Constitucional, tiene claro que la amnistía «no cabe en la Constitución». Lo dijo de forma tajante después de que el Ejecutivo concediera los indultos a los golpistas condenados por el 1-0: «No, la amnistía no cabe porque, además, esto es una cuestión técnica pero muy reveladora, la amnistía es el olvido. El indulto no olvida, lo que nos dice es ‘te perdono’».

Lo tenía claro cuando era ministro de Justicia y notario mayor del Reino y cabe deducir que tan rotundo argumento habrá de mantenerlo en las deliberaciones que se produzcan en el TC tras el recurso que, en caso de que la ley de amnistía salga adelante, presentará ante el Constitucional el PP. Dado que son siete los magistrados que encarnan la mayoría progresista del tribunal, frente a cuatro conservadores, lo lógico, por una cuestión de dignidad personal y profesional, sería que Campo votara en contra, con lo se apretaría al máximo la votación, a expensas de lo que decidiera el resto de magistrados ideológicamente cercanos a la izquierda. El voto contrario de Campo situaría las votaciones en un hipotético 6-5, un resultado que partiría al alto tribunal en dos mitades, una brecha notable ante un asunto nuclear.

Lo cierto es que la amnistía fue rechazada en su día por otros destacados miembros del Gobierno, como la ex vicepresidenta primera Carmen Calvo, que llegó a afirmar que «no tiene cabida en nuestro marco constitucional y democrático porque rompe la separación de poderes» o el ministro de Interior y juez de carrera, Fernando Grande-Marlaska. Parece evidente que no hace tanto que el sector socialista del Gobierno era unánime contra la amnistía. Sus argumentos, desde un punto de vista jurídico, eran impecables. ¿Qué hará el magistrado del Constitucional y ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo? ¿Votará lo que dijo o votará lo que le convenga a Pedro Sánchez?