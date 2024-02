Madrid deslumbra en la UE

Basta un mero repaso a los indicadores económicos de Madrid para concluir que la capital de España bate récords. Su desarrollo económico ha sido de tal magnitud que ya supera en creación de empleo a ciudades como París, Berlín, Roma o Lisboa y ya es segunda en PIB per cápita, sólo superada en este caso por la capital gala, según un informe de la consultora Equipo Económico, que dirige el ex secretario de Estado de Hacienda Ricardo Martínez Rico. No es fruto de ningún milagro, sino consecuencia de una gestión que ha convertido a Madrid en motor de progreso. Cuando se deja a un lado el sectarismo ideológico y no se coarta la iniciativa privada, los resultados no tardan en llegar. De la mano del alcalde José Luis Martínez-Almeida y de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la transformación ha sido evidente. Potenciar las políticas liberalizadoras y quitar los corsés regulatorios han logrado en poco tiempo que la capital de España se haya erigido en la ciudad más dinámica de los principales países de la UE. El dato habla por sí sólo: Madrid presenta un PIB per cápita de más de 47.000 euros por habitante, el segundo más alto de entre las ciudades contempladas, tan sólo superado por París. El estudio destaca lo acertado de haber optado por un marco regulatorio y legislativo proclive a favorecer la iniciativa privada.

En el retrato sociológico de Madrid han ganado peso desde 2020 los servicios profesionales, científicos y técnicos, los servicios inmobiliarios, los servicios de información y comunicaciones, así como la sanidad y los servicios sociales. La actividad principal de más del 87% de las empresas registradas en Madrid estaba relacionada con el sector servicios a 1 de enero de 2022, con un aumento de más de 36.000 unidades productivas dedicadas a este sector desde el año 2012. En suma, Madrid se ha convertido en referente de modernidad y de proyección al futuro. Las cifras cantan y sirven para subrayar el acierto de las políticas liberalizadoras frente al intervencionismo a ultranza de las políticas socialcomunistas.