Lo de tender puentes no es el fuerte del macarra de Puente

Se conoce que a Óscar Puente Pedro Sánchez le ha hecho ministro de Transportes y Movilidad como acto de desagravio por la bronca que tuvo en un AVE con un pasajero tras mostrarse como un chulo de barrio en el debate de la investidura fallida de Feijóo. Lo cierto es que Puente se va a comer el primer marrón: intentar atajar la huelga de cinco jornadas convocadas por los sindicatos de Renfe y Adif en protesta por el traspaso de la gestión de Rodalies (Cercanías) a la Generalitat de Cataluña. Por ahora, el nuevo ministro no ha establecido contacto alguno con los convocantes. No se sabe qué es mejor, si que Puente no haga nada o que Puente haga de las suyas, porque el carácter tendente al exabrupto y la pendencia del titular de Transportes no augura nada bueno. Ls paros empiezan en unos días (el primero el día 24 de noviembre) y el ministro no ha dado todavía señales de vida. El traspaso forma parte del acuerdo entre el PSOE y ERC que ha permitido la investidura de Pedro Sánchez, un acuerdo que los sindicatos no aceptan al exigir la integridad tanto de la Red de Infraestructuras Ferroviarias (gestionadas por Adif), como de Renfe Operadora.

El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas, se reunió hace días con los sindicatos para garantizarles que Renfe no va a desaparecer en Cataluña aunque la Generalitat asuma las competencias de los Rodalies (Cercanías) pero, como es lógico, y dada la proverbial querencia a la mentira del Gobierno y su presidente, las centrales sindicales salieron de la reunión igual que entraron. Ahora le toca arreglar el problema a Óscar Puente, que no es un prodigio de sutileza y mesura que se diga. Y es que lo de tender puentes, aunque lo lleve en el apellido, no es su fuerte. El ministro es un macarra de libro.