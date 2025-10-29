Lo que busca Sánchez es que su Fiscalía maniate a los jueces

Es muy posible que la iniciativa no vea la luz, por aquello de que el Gobierno de Sánchez está en minoría en el Parlamento, pero su intento de que la Fiscalía tome las riendas de las primeras fases de las causas penales en casos como los que hoy afectan a su entorno familiar y político es la constatación de que su ramalazo totalitario no tiene límites. El Ejecutivo socialista modificará la ley para que no se puedan presentar recursos contra decisiones del Ministerio Público que actualmente sí pueden elevarse contra los jueces.

Para entendernos: ni el caso Begoña Gómez, ni el caso del hermano músico del presidente ni el mismísimo caso que afecta al fiscal general del Estado por revelación de secretos habrían terminado en la imputación de sus protagonistas, porque el Ministerio Público controlado por el Gobierno se habría encargado de que quedaran en nada. La Ley de Enjuiciamiento Criminal del Gobierno incluye una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que otorgará el control sobre la instrucción, es decir, la primera fase en la que se investiga a un sospechoso de haber cometido un delito. O sea, que la labor de los jueces queda seriamente debilitada, porque incluso «no todas las resoluciones del fiscal serán recurribles».

A nadie se le escapa que lo que pretende el jefe del Ejecutivo es blindarse sirviéndose de la Fiscalía como escudo protector. Es cierto que en otras naciones de la UE las labores de investigación recaen en el Ministerio Público, pero -no nos engañemos- la autonomía respecto al poder del Ejecutivo de la que disfrutan los fiscales no tiene nada que ver con la que existe en España. Para entendernos: si la Fiscalía, como dejó claro Sánchez, depende del Gobierno, y el Gobierno lo que pretende es que la Fiscalía suplante en buena parte la labor de instrucción de los jueces, no hay que ser muy sagaz para concluir que lo que busca Sánchez es zafarse de la acción de la justicia.