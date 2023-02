Lo de la jefa de Ética del Barça es como poner al lobo a cuidar de las ovejas

Tiene guasa que el Barcelona tenga un Comité de Ética y Transparencia presidido por una mujer, Elena Fort Cisneros, que formó parte de la junta directiva de Laporta entre 2008 y 2010, etapa durante la que los pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, alcanzaron velocidad de crucero. Y tiene guasa que la hoy vicepresidenta sea la encargada de investigar el escándalo a nivel interno del club. Es como poner al lobo a cuidar de las ovejas. La buena relación entre Laporta y Elena Fort es innegable: el actual presidente blaugrana incluso la casó en 2015. ¿Acaso hay alguien que piense que Fort tendrá el coraje suficiente para tirar piedras contra su propio tejado, sabiendo que fue su jefe el que decidió subir las retribuciones a Negreira?

En todo este escándalo el papel del Barça no puede ser más hipócrita. ¿Investigar ahora qué? Cuando el Barça presentó a sus socios el Comité de Ética, un presunto organismo autónomo del club cuya misión es investigar de oficio cualquier situación irregular que haya cometido un empleado o directivo del club, la entidad dijo que el Barça «es més que un Club, y esto significa ser una entidad de referencia en todos los sentidos, no sólo alcanzando la excelencia deportiva, sino actuando de forma íntegra y respetando las leyes, las normas y los principios éticos en todo momento». Pura palabrería, porque si algo ha quedado claro, a expensas de que se diluciden las responsabilidades penales, es que lo que ha brillado por su ausencia es la ética, la integridad y la decencia. Eso ya es incuestionable.

El Barça parece no ser consciente de la gravedad del caso -o es consciente y por eso tira balones fuera-, pero gestos como el de poner a investigar lo ocurrido a alguien que por sus vinculaciones con Laporta y su pasado como directiva no puede ser neutral es una burla en toda regla. Y demuestra que la intención del club no es precisamente tirar de la manta.