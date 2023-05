Liderazgos políticos decadentes

La decadencia intelectual y personal de los liderazgos políticos actuales tiene su principal razón en la elección de perfiles para dirigir organizaciones que ni saben construir, ni liderar, ni gestionar equipos, ni comunicar. Carencias evidentes que, sin embargo, no impiden ejercer un poder de atracción hacia gran parte de la ciudadanía que, cansada de rebelarse sin resultados, advierten los beneficios de permanecer cómoda en la palmada beatífica, aceptando esos liderazgos sin rechistar o, como contrapunto, eligiendo otros liderazgos de similar carestía intelectual y altura moral. No hay alternativa a la política, decía Ignatieff, que considera como primera norma de su función el derecho a ser escuchado, aunque lo escuchado sean nimiedades absurdas, palabrotería chabacana y dialécticas mermadas. De ahí que la resistencia del gobernado deje paso a la conformista rendición de quien asume que el sistema político es un bucle infinito de mentiras y complicidades.

Sin movernos de España, la mayoría de quienes hoy asumen responsabilidades importantes de gobierno y gestión públicas, poseen unas aptitudes y recursos inferiores a los que la sociología mitificadora les otorga. Aun así, escalan hacia el poder de manera apabullante, ejecutando resortes autocráticos con los que revestir su supuesta autoridad política. Una vez en la poltrona, se dedican a construir la ignorancia que luego aplaudirá sus mentiras. La educación siempre fue la excusa del perezoso y el ariete del zoquete para controlar al pueblo.

La neblina conceptual en la que reyezuelos como Sánchez y validos como Bolaños incurren para confundir liderazgo y poder, porque han asumido que las personas son mercancías y los votantes, productos de usar y tirar a conveniencia, legitima comportamientos como el de creer que todo el mundo les debe sumisión y masaje, aunque no sean invitados a la fiesta. Quien no sabe gobernar bajo otra fórmula que la del decreto ley acaba por considerar que las normas a cumplir las dictan sus reales redaños. Por eso prometen lo que no pueden dar y ensucian la palabra con engaños continuos. Ni hay rendición de cuentas, ni transparencia en el mandato ejercido, tampoco confianza generada a partir de resultados evaluables. Todo es trinchera y fuego, impulsado por una generación política que ha derribado cualquier resquicio de razón y entendimiento.

Anguita, la última cabeza pensante del comunismo español, defendía, con sus veleidades antidemocráticas de rigor y su gusto por las dictaduras caribeñas como parte de su hipoteca ideológica, que había que votar siempre al honrado, aunque este fuera de extrema derecha. Nadie vota hoy bajo esos principios, como nadie elige a sus gobernantes por la convicción que narran sus hechos, sino por el estado de ánimo que sus palabras han logrado provocar.

Lo que triunfa ahora la política funcionarial. Todos quieren dedicarse a medrar en lo público y son los propios políticos vividores quienes se afanan en persuadir al resto de la adormecida ciudadanía para que ansíe ese estatus de imposible cumplimiento. Se ha acentuado en España la necesidad de vivir del Estado como bálsamo de Fierabrás para todos los males que desde Davos imponen al mundo libre. El incremento del funcionariado, el porcentaje de jóvenes que prefieren opositar a emprender y reconocen la comodidad del sueldo fijo y estable y no la adrenalina del riesgo de su propio negocio, nos abocan a un futuro de generaciones controladas por el poder, las plataformas y el pensamiento woke que cancela cualquier discusión fuera de la verdad oficial resuelta. Y la plebe, todavía ignorante y abducida, seguirá caminando para aplaudir como ovejas a esos mismos lobos que les prometen con una sonrisa que mañana se harán vegetarianos.