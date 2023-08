Se ha liado la madeja

«Cherchez la femme» es una de las expresiones francesas más populares. Cuando intentes esclarecer un misterio insondable, buscad a la mujer. En el cada vez más intrincado mundo, ya no solo mundillo, futbolístico e incluso futbolero, yo sustituiría «la femme» por el o la agente, intermediario o representante. El de Raillo es Promoesport, agencia fundada por Rodri Baster que lleva a Vicente Moreno y uno de cuyos ojeadores en Andalucía es quien fuera futbolista del Mallorca, Alejandro Campano.

A dos días del primer partido de liga en Las Palmas, el dedo del, al parecer, ya ex capitán del Mallorca, es un problema. No le permitió viajar a Austria con sus compañeros pero, afortunadamente, la lesión mejoró a su regreso. Jugó algunos minutos en Sa Pobla y todo el partido el domingo pasado en Son Bibiloni contra el Spezia. Sin embargo este martes por la mañana no ha salido a entrenar con sus compañeros por las mismas molestias. O eso aseguran. Ignoro si alguien ha informado al Cagliari, que ofrecía tres millones de euros por su traspaso, de tal inconveniente reiterativo.

El cordobés se enroló en el club en la temporada 2017-17 y, curiosamente, fue renovado hace tres meses por tres años, lo mismo que le ofrecen en Italia con el doble de lo que cobra en Palma. No daremos cifras, pero no es de los más caros y estuvo a la par con los sueldos de Abdón y Antonio Sánchez, sin considerar el importe del aumento y el detalle de poner su nombre a una calle interior del estadio de Son Moix. Sea como fuere se ha enrarecido el ambiente en el vestuario, donde tampoco han sentado bien las formas en que se le comunicó al palmesano, que no contaban con él para esta temporada.

En medio de este berenjenal, sobre el que no ha hablado ninguno de los implicados salvo el club para declarar intransferible a su defensa central, ha surgido la posibilidad de un trueque con el Almería. Baba para allá y Samu Costa para acá. Esta opción aparece justo cuando el Espanyol acaba de aceptar por fin la oferta del Mallorca por Sergi Darder.

A Pablo Ortells, director de fútbol del Mallorca, se le ha liado la madeja. ¿Sabrá hilarla de nuevo? Es lo que tiene la barbaridad de mantener el mercado abierto con tres jornadas en marcha.