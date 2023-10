Lazos de sangre política y económica entre Puente y Sánchez 

Hace ya varios años que conocí a Óscar Puente, entonces alcalde de Valladolid, en un convite que había organizado un periodista amigo y en el que coincidimos otros compañeros de profesión. Fue un almuerzo muy interesante. Vino acompañado de la que entonces pienso que era su esposa, que atendía sus palabras con delectación. Y en efecto, su desenvoltura y falta de complejos era inquietante, al tiempo que persuasiva para los que nos dedicamos a este oficio. Entonces eran los prolegómenos de las primarias del Partido Socialista después de la humillante y merecida defenestración del monstruo Frankenstein, en las que competía con Susana Díaz y Patxi López, quizá el político con el cerebro más gaseoso del país.

En aquel almuerzo, que guardo para siempre en la memoria, el señor Puente nos anunció sin ningún género de duda que las primarias las ganaría Sánchez, y de calle, como finalmente sucedió, a pesar de que la candidata Díaz contaba con el apoyo explícito de la vieja guardia de Felipe González y Alfonso Guerra. Puente fue muy claro al respecto, y cito textualmente las palabras que nos dirigió: «González ya no es una referencia en el partido; yo he visto quemar los carteles con su imagen en la Casa del Pueblo de Valladolid; olvidaos de él, ya no cuenta, salvo para hacer lo contrario de lo que predica». También en esto acertó, lo que demuestra que no es idiota y que apostó desde el principio a caballo ganador cuando muy pocos sabían que tenía posibilidades de vencer.

Por eso, poco importa que González y Guerra abominen de Sánchez y reivindiquen la sensatez -que siempre ha cojeado en muchos aspectos- del socialismo de la Transición. No servirá para nada porque estas muestras de resistencia sutil no dejan de ser pellizcos de monja. Al final, estas dos figuras en algún sentido egregias siguen votando al Sánchez al que desprecian. Deberían afirmar en algún momento: yo ahora elegiré la papeleta del señor Feijóo. Y ni siquiera pienso que en ese eventual trance crucial de su particular memoria histórica esto tuviera efectos tangibles y decisivos en unas próximas elecciones. Como dijo Puente, aquella época ha acabado desgraciadamente para siempre. Y tiene razón.

Yo me persuadí por completo de que Sánchez ganaría las primarias cuando, poco después del almuerzo del que hablo, fui a mi pueblo y recalé en el bar en el que más socialistas hay por metro cuadrado, con mi notoria excepción. El desprecio que mostraban todos por «la andaluza Díaz, era tan sonoro y tan grosero, que di por terminadas mis especulaciones al respecto». Ganó Sánchez, luego llegó a ser presidente del Gobierno por medio de una moción de censura inicua en la que el PNV, como siempre, hizo gala de su deslealtad legendaria con todo lo que concierne a España. Y ahí sigue en el machito dispuesto a cometer cualquier infamia para continuar en el poder, una vez asaltado el Tribunal Constitucional, y liquidar la separación de poderes que legitima las democracias y ahora quiere rematar renovando con magistrados acólitos el consejo general del poder judicial. Hará bien el PP en impedirlo a toda costa.

Sánchez es, desde el punto de vista de la maldad, un ser admirable porque la persigue hasta las últimas consecuencias, mientras los demás, y me refiero a los socialistas criados en otras épocas más favorables, sólo se tiran eructos periódicamente sin efecto tangible alguno. A nada que se conozca un poco la militancia del partido, y yo me precio de ello por la transfusión en vena recibida de los socialistas de mi villa, no es que estos vayan a tragar con todo aquello que les proponga Sánchez; es que les importa un bledo que sus disparatadas iniciativas pongan en riesgo la nación en común que hemos conocido hasta la fecha, ni se sienten concernidos por la trascendencia de la independencia judicial para mantener la igualdad de los españoles ante la ley.

Lo único que los agrupa y une es una voluntad granítica de que la derecha no vuelva a gobernar el país, y están dispuestos a respaldar cualquier iniciativa que sirva a este objetivo pagando el precio que haga falta. Como dijo un paisano en el reciente mitin de Sánchez en el pueblo de Camarena, «no me importa que me roben» si el que está al cargo del latrocinio es el Partido Socialista. Como los peronistas argentinos.

Por eso los cantos de sirena de algunos políticos ilustres, ahora o en otros tiempos, como mi adorada Esperanza Aguirre, en favor de que el PP ceda algunos de sus votos para la investidura de Sánchez, o incluso se abstenga en su totalidad, reflejan un desconocimiento épico de la evolución endiablada que ha cambiado radicalmente el socialismo español y lo ha convertido en una formación radical, extremista y a la vez puritana, que desvela cualquier pensamiento considerado políticamente incorrecto. O sea, un partido excluyente y cancelador de toda clase de opinión contraria a la execrable religión de los nuevos tiempos, unas ideas que tan bien ha defendido Puente por ósmosis natural con los principios nocivos que inspiran a Sánchez y que ha retratado con precisión en su ‘Manual de resistencia’.

El entonces alcalde de Valladolid también nos regaló alguna perla económica digna de mención en aquel almuerzo del que les hablo, dichoso para cualquier periodista que se precie. Ésta básicamente consistió en su querencia por la suciedad presupuestaria. También transcribo de memoria sus palabras: «Yo siempre he escuchado a los antiguos líderes socialistas -en referencia a González y Guerra, y lo decía con razón- que el déficit público es bueno, pues permite satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos». «Y nadie hasta la fecha me ha convencido de lo contrario».

Por descontado, también se mostró favorable a una intensa progresividad fiscal para castigar a los diabólicos ricos con el objetivo de poder gastar sin control a fin de que, como en su día señaló Evita Perón, cualquier necesidad -ya sea real o inventada, sensata o completamente peregrina- se convierta en un derecho, algo que siempre suele tener un interés crematístico indiscutible.

De manera que los lazos que unen a Sánchez y Puente son lazos de sangre -políticos y económicos-, piensan torcidamente de la misma manera, y esta es la razón por la que el presidente le encargó la réplica a Feijóo en su sesión de investidura aparcando al gaseoso e inane Patxi López. Y es también la causa por la que Feijóo debe hacer una oposición feroz al Partido Socialista y desconfiar de los que le aconsejan ese centrismo o moderantismo que no conduce a ninguna parte -salvo a la oposición perpetua- en espera de pescar a alguna oveja descarriada. Debe reforzar su equipo económico, reaccionar de manera inmediata a cada una de las noticias que aparezcan en relación con la coyuntura, que van a ser todas malas en adelante. Porque, en efecto, la economía española va como una moto, pero como una moto cuesta abajo y sin frenos que va a estrellarse más pronto que tarde.