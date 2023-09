La justicia cerca al Barça

El juez del caso Negreira, que investiga los millonarios pagos realizados por el Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, ha apreciado un presunto delito de «corrupción sistemática» y entiende que el Real Madrid, personado como acusación particular, así como el resto de equipos de Primera División que se enfrentaron al club azulgrana entre 2001 y 2008 (periodo investigado en el que el conjunto catalán pagó más de 7 millones de euros), pueden considerarse perjudicados «por la supuesta trama». Ya no estamos ante meras hipótesis, sino ante las conclusiones de un auto judicial fruto de las investigaciones realizadas en los últimos meses. El auto del juez viene a sustentar las sospechas de que estamos ante el mayor caso de corrupción deportiva de la historia de España, no sólo por las cantidades pagadas, sino, sobre todo, por la adulteración continuada en el tiempo de la competición por excelencia del deporte nacional.

Un fraude colosal con graves consecuencias, deportivas y económicas, para decenas de equipos. Sin duda, si el auto judicial se hubiera producido meses antes la UEFA habría excluido al Barça de las competiciones europeas. Su presencia este año en la Champions es un regalo. Lo peor para el Barça, en todo caso, está por venir, porque tras la reforma del Código Penal de 2015, las personas jurídicas pasaron a tener responsabilidad jurídica por el delito de cohecho. Es indiferente si la persona jurídica comete el cohecho en su nombre o por parte de sus representantes legales o administradores. Las penas correspondientes aparecen reguladas en el artículo 427 bis del Código Penal. Y ese será el próximo movimiento del juez: imputar el club azulgrana por un delito de soborno. La Justicia estrecha el cerco sobre el Barça, que se enfrenta a un horizonte penal y deportivo cada vez más negro. Su dirigentes ya no pueden apelar a victimistas campañas de desprestigio para eludir su responsabilidad en un caso que huele a corrupción que apesta.