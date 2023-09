Junts rebaja la euforia de Sánchez: a Puigdemont la amnistía no le basta

Junts, el partido del prófugo golpista Carles Puigdemont, ha tenido que aclarar lo que por otra parte estaba muy claro: que la amnistía es una condición de obligado cumplimiento para Sánchez si quiere sentarse a negociar, pero que ello no significa que su aprobación en el Congreso lleve aparejado el sí de los separatistas a su investidura. Y es que en Moncloa se ha tratado de rebajar el contenido del discurso de Puigdemont en un intento -bastante burdo, por cierto- de distorsionar las palabras del fugitivo ex presidente de la Generalitat de Cataluña. Desde Junts, el mensaje es claro: PSOE y Sumar «se equivocan si creen que con la amnistía nos conformamos». Más claro, agua

Y es que cualquiera que escuchara lo dicho por Puigdemont pudo llegar fácilmente a la conclusión de que la amnistía, por sí sola, no garantiza a Sánchez los siete votos de la formación separatista que, en contra de lo que pretende sugerir el Ejecutivo, no se ha apartado un milímetro de su pretensión de forzar al presidente en funciones a que pase por el aro, sí o sí, de un referéndum de autodeterminación. Lo sorprendente es que Moncloa tratara de quitarle importancia al chantaje en toda regla de Puigdemont y pasara por alto el pequeño detalle de lo que el prófugo llama «negociación», que no es otra cosa -que nadie se engañe- que forzar a Sánchez a que admita la celebración de una consulta vinculante e inconstitucional sobre la independencia. Que Sánchez tuerza el marco constitucional para regalarle a Puigdemont una amnistía que no cabe en nuestro ordenamiento jurídico ya es suficientemente grave como para que ahora Moncloa pretenda vendernos la moto de que el separatismo va a conformarse con eso. Ha tenido que salir Junts a aclararle al PSOE que lo de la amnistía no le garantiza los siete votos, sino lo que viene -si es que viene- después de la amnistía.