Hace ya dos meses que el magistrado instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, dictó auto de conclusión del sumario respecto de la ex consellera de la Generalitat y eurodiputada Clara Ponsatí, fugada en su día de la justicia española y a quien atribuye un presunto delito de desobediencia, una vez que Pedro Sánchez derogó el delito de sedición.

Los tiempos de la justicia no coinciden con los de la política, de manera que la celebración del juicio oral contra Clara Ponsatí, procesada en situación de rebeldía y actualmente en libertad provisional, viene a complicar las negociaciones de Pedro Sánchez con los separatistas catalanes, ya que la Fiscalía del Supremo, según ha podido saber OKDIARIO, ha pedido sentarla ya en el banquillo.

La trascendencia de este hecho no es menor, porque si Clara Ponsatí es condenada -y no hay muchas dudas de que así será- el argumento de Puigdemont y Ponsatí de que no cometieron ningún delito se cae por su propio peso. La justicia española condenará a la política separatista prácticamente al tiempo que Pedro Sánchez deje sin efecto la condena de los tribunales por la vía de una ignominiosa amnistía que representa todo un atentado a la separación de poderes.

Y la mejor manera de entender por qué la amnistía quiebra la piedra angular del Estado de Derecho será, precisamente, Clara Ponsatí. Porque mientras la justicia la condena, Sánchez, con la ley de amnistía, privará a la justicia de sus atribuciones como poder del Estado, ya que el artículo 117 de la Constitución establece que corresponde a los jueces y tribunales juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.

La probable condena a la prófuga de la justicia servirá para ejemplificar el grado de degradación moral e institucional que representa la amnistía en un Estado de Derecho. Dicho de otro modo: a ver cómo explica Sánchez que los españoles tenemos que perdonar y olvidarnos de los motivos que llevaron a la justicia española a condenar a una golpista prófuga.