Juan Bueno dimisión ¡ya!

El pasado 5 de septiembre, el Ayuntamiento de Sevilla sufrió un ciberataque que provocó la indisponibilidad de sus servicios informáticos. De forma tan incomprensible como escandalosa, trece días después, mientras redacto esta columna, la situación no se ha solucionado. Los sevillanos siguen sin poder realizar trámites, hallándose la ciudad en una parálisis impropia de un país del primer mundo. El responsable de esta incompetencia es Juan Francisco Bueno Navarro, delegado de Hacienda y Transformación Digital y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla. Lejos de mostrar preocupación y dar explicaciones convincentes, declaraba a un medio local el pasado jueves que conocía que «la tecnología mejora la eficiencia» y ayuda a «prestar mejor servicio a los ciudadanos». Reconocerán que el cinismo de este señor roza la depravación.

Cualquier organismo está expuesto a sufrir un ciberataque, por supuesto; pero, por eso mismo, y tras la multitud de casos que ya se han producido, se debería haber tenido implementado un sistema eficaz de ciberseguridad. Estos sistemas sirven para defenderse ante cualquier ataque informático y suelen tener cuatro fases: la prevención, la detección, la respuesta y la recuperación. Con un buen mecanismo de recuperación, se puede tener el servicio funcionando en un breve período de tiempo. Es obvio que no se tenía. Han tenido que improvisar uno que, a día de hoy y tras casi dos semanas, sigue sin haber concluido. Tampoco tenían un plan B, de manera que seguimos sin saber con exactitud cuando estarán los trámites disponibles. Toda la explicación que se ofrece son unos ridículos carteles con esta ocurrencia: «Vuelva usted mañana». A esta miserable solución habría que responder con algo más de dignidad: «Sr. Bueno, ya veré si vuelvo mañana; pero usted, simple y buenamente, váyase por donde ha venido».

Este individuo, al que no conozco, ha anunciado que el Ayuntamiento de Sevilla auditará su seguridad tras el ataque informático. Una evidencia que debería haberse hecho mucho antes. Con tres meses en el cargo tendría que haberlo revisado, teniendo en cuenta la cantidad de información confidencial que se pone en riesgo, una responsabilidad exclusivamente suya. Su incompetencia es tan nítida como mi nombre; y su proyección política tan latosa como mi apellido, que no se conquistó en una hora. No sirve la estratagema que siguen muchos políticos de culpar al anterior en el cargo por no haber tenido un sistema de protección implementado. Ha tenido tiempo de sobra para hacerlo él.

Un político está para dar servicio de calidad al ciudadano. Si no lo puede dar, por ética profesional, debería asumir con responsabilidad su dimisión. Si el delegado de Transformación Digital no da este paso, la persona que tiene que dar la cara es su jefe, el alcalde: José Luis Sanz Ruiz, céselo inmediatamente. Si desde la oposición se exige este comportamiento, aunque el que gobierna no lo haga, hay que dar ejemplo y ser coherente con los principios que se defienden. En caso contrario, ¿qué crédito nos queda? Sr. Bueno, si quiere hacer algo útil por los sevillanos, dimita ¡ya! Los sevillanos quedamos a la espera de las medidas a tomar por el Sr. Sanz, en caso de que usted mantenga la incompetencia y desfachatez demostradas. A no ser que le interese la caída de red por algún extraño motivo, cositas de Hacienda, nunca se sabe.