Como ustedes habrán podido ver en todos los medios, el pasado sábado hubo una manifestación por el barrio de Chueca en la que unos pocos participantes lanzaron mensajes tremendos contra “maricas” y “sidosos”. La estética de la marcha era de lo que solemos entender por neonazi (cruz celta, etc). La Delegación del Gobierno, salvando su responsabilidad, ha informado de que la convocó una asociación de vecinos para protestar por la agenda 2030/2050. El líder de Vox, Santiago Abascal, dijo que eran unos descerebrados y que la manifestación “apesta a cloaca socialista”. La idea ha ido tomando fuerza en las redes y las radios: Carlos Herrera apuntó a un “atrezzo del enésimo bulo que alimenta el PSOE y Podemos para compensar el descrédito de episodios como el de Mondragón [el homenaje a Parot] y estigmatizar a sus rivales del centroderecha”, y Federico recordó los antecedentes marlaskistas de la “navajita plateá, el bulo del culo” y algo más.

De casi toda la vida, pero especialmente desde tiempos de Zapatero, la izquierda ha exagerado de mala manera sobre los partidos de la derecha, con frecuentes acusaciones de fascismo, extrema derecha etc. Antes de la existencia de Vox, las exageraciones de ese tipo iban referidas al PP, si bien sólo para personas o casos concretos y sin que los medios serios adjetivaran de ultraderechista o extrema derecha al entorno del PP. Desde que existe Vox, la cosa se ha recrudecido, y con frecuencia vemos la calificación de ultraderecha para referirse al partido de Abascal.

Si se indaga un poco la realidad subterránea de la extrema derecha en España, se puede conocer fácilmente que existen grupos abiertamente fascistas o cercanos al nazismo, en muchos casos relacionados con la afición ultra de algunos clubes de fútbol (con la aquiescencia de parte de los presidentes de los clubes de futbol profesional). Dichos grupos siempre han hecho la calle, a veces con eco mediático como el asalto a la librería Blanquerna, los homenajes a la división azul, actos el 20N, etc. Desde que existe Vox, dichos grupos no han ocultado su hostilidad al partido verde al considerarlo parte del sistema constitucional. La extrema derecha, en el sentido convencional del término, eran y son esos grupos. Comparado con ellos, ni Vox ni el PP tienen nada de extrema derecha. El hecho de que ahora un grupo de este tipo haya protagonizado una manifestación es la confirmación de que la extrema derecha existía, pero no estaba en Vox (como explicó en su día el act tank Qveremos en un post muy leído).

Cuando se exageran las cosas la realidad suele negar los discursos exagerados. En España, la extrema izquierda y parte de la izquierda exquisita suele equiparar a conservadores, liberales y neoliberales con fascistas. La mera verificación con lo que son unos y otros no resiste comparación. De extrema derecha han sido tildados en la prensa española desde Trump a Bolsonaro, los partidos en los gobiernos de Polonia y Hungría, o el emergente líder ultraliberal argentino Javier Milei (protagonista de algunas noticias estos días). A veces incluso son capaces de meter en el saco a Aznar o Isabel Díaz Ayuso.

El ruido mediático generado en torno a la “marcha nazi” hace caer por tierra este relato patético y siniestro: no es posible que tanto los fascistas como los liberales sean extrema derecha. Me parecería extrañísimo que la manifestación será una creación de la cloaca. Pero el eco a la misma sí lo es. Un eco que hace caer en contradicción al relato de la izquierda, pues demuestra que la extrema derecha existe, pero fuera de Vox.