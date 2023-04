La izquierda fracasa en su plan de criminalización de Almeida

La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid -creada bajo el mandato de Manuela Carmena y dirigida por el magistrado Carlos Granados- se ha dedicado en los últimos meses a analizar el centenar de «supuestas irregularidades» cometidas por el consistorio de José Luis Martínez-Almeida, denunciadas en gran medida por Más Madrid y PSOE, pero también por distintos colectivos o ciudadanos particulares. La conclusión a la que ha llegado este organismo es que no hay ilegalidad alguna en ninguno de los casos. O sea, que el socialcomunismo ha salido trasquilado en su intento de ensuciar la imagen del alcalde.

Para que se hagan ustedes una idea de a qué dedica su tiempo la izquierda, valga un ejemplo. Entre las supuestas irregularidades denunciadas por la oposición hay asuntos tan surrealistas como que en el concierto de la Banda Municipal de Madrid en el desfile callejero del consagrado diseñador de moda Palomo Spain había un uso irregular de fondos públicos. Los técnicos de anticorrupción concluyeron que «no había impedimento para el disfrute de la ambientación musical, e incluso del propio desfile, para viandantes y público en general». Del total de 140 denuncias o escritos solicitando actuaciones de la Oficina, una parte fueron archivadas sin trámite al carecer de fundamento. Del cómputo global, 40 tienen remitente identificado, 28 son totalmente anónimas y 49 aportan correos o teléfonos que permiten intercomunicación y notificaciones. Parece evidente que la estrategia de la izquierda pasa por judicializarlo todo. No consigue nada, pero les sirve para hacer ruido a través de sus terminales mediáticas. Sin ir más lejos, el juez acaba de desestimar la enésima petición de PSOE, Más Madrid y Podemos de imputar a Elena Collado, la alta funcionaria del Ayuntamiento que tramitó la polémica compra de mascarillas a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño. Otra vez han pinchado en hueso, pero no se engañen: seguirán insistiendo. Su plan es criminalizar a Almeida, aunque no tengan motivos.