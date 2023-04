La izquierda y las empresas

Aprovechando el uso torticero de algunos datos del Banco de España y del BCE, la izquierda ha emprendido una campaña sostenida contra los beneficios de las empresas, que en su opinión están desatados mientras los salarios llevan una vida agónica. Pero ambos hechos no son fieles a la realidad. En estos momentos, las retribuciones están aumentando solo un poco por debajo del índice general de precios, y en las grandes compañías del Ibex se están llegando a acuerdos con los sindicatos que prevén aumentos salariales muy notables, que van a acabar superando la evolución futura de la inflación, porque ésta necesariamente bajará en cuanto empiecen a notarse los efectos del endurecimiento agresivo de la política monetaria y los incrementos continuados de los tipos de interés. Esta campaña olvida deliberadamente la crisis brutal soportada por las compañías durante la pandemia por el encarecimiento intenso de los costes de todo tipo durante el último año y medio, el colapso de las cadenas de suministro o la subida de la energía y de los combustibles -tras la guerra de Ucrania-. Estas circunstancias han provocado multitud de cierres de establecimientos y de negocios enteros, reducciones de plantilla y pérdida de puestos de trabajo.

En cuanto han tenido la oportunidad, las empresas que han sobrevivido a las crisis sucesivas han aprovechado para repercutir los innumerables costes embalsados en los precios, poder incrementar de esta manera los márgenes y así retribuir convenientemente a los accionistas, que han venido soportando hasta la fecha unos tiempos infaustos.

Ni qué decir tiene que este comportamiento es impecable. La empresa es una tarea cooperativa que nace de la idea de un iluminado -en el mejor sentido de la palabra-, y que, una vez puesta en marcha, debe atender de la mejor manera posible a los proveedores, a los trabajadores ineludibles para llevar a cabo la tarea y sobre todo a los accionistas que han aportado el capital necesario para emprender el negocio y luego sostenerlo en el tiempo. A todos estos efectos, los beneficios son insoslayables, pues una empresa que no los consiga o que incurra recurrentemente en pérdidas deja por completo de cumplir su función social y primigenia, que es la de prestar un servicio a la sociedad y contribuir al bien común satisfaciendo las necesidades y demandas de los ciudadanos con la mayor calidad y al mejor precio posible. Adicionalmente, y además de este servicio social impagable, muchas compañías, aquellas más grandes y con más margen de maniobra, no dejan de desentenderse de la comunidad en la que desarrollan su actividad promoviendo iniciativas filantrópicas de todo orden para la alegría general y el progreso de los países.

Muchos de ustedes pensarán que soy un ingenuo, pero esto es lo que me enseñaron en la Universidad, y lo que luego he ido consolidando gracias a la sabiduría de amigos ilustres que he hecho con el tiempo y que son expertos en el fenómeno económico y por eso, liberales. Quizá piensen que soy un ingenuo porque la izquierda sin excepción, desde el presiente Sánchez a sus socios execrables de gobierno, ven a los empresarios como seres codiciosos y despiadados siempre dispuestos a explotar a los trabajadores o consumidores, del tipo de Juan Roig -el jefe de Mercadona, que tiene a la plantilla mejor pagada del país-, cuando no altruistas hipócritas con la urgencia de lavar su conciencia, como Amancio Ortega.

Por fortuna, he tenido una educación que me ha hecho inmune a cualquier clase de resentimiento o de rencor, a pesar de haber nacido en una familia humilde y trabajadora. El caso es que la reacción del Gobierno para aplacar esos supuestos beneficios desatados obtenidos por las empresas en cuanto han podido sacar un poco la cabeza del agua ha sido castigarlos con subidas agresivas de impuestos y aumentos de las cotizaciones sociales, la mayor parte de las cuales corre a cargo de los empresarios.

Irónicamente, este ejercicio de presión asfixiante tendrá repercusiones implacables sobre los trabajadores, a los que dice defender, pero a los que en el fondo condena, igual que cuando suben hasta extremos intolerables el salario mínimo.

Pero la izquierda está en otra cosa, está dedicada a la poesía de baja estofa, a los juegos florales, que en los tiempos que corren solo tiene un asunto motriz: la desigualdad falsamente lacerante. Los intelectuales del régimen, debidamente alimentados por el presupuesto del Estado, o esclavizados por el hecho biográfico, aunque con el riñón tan cubierto que pueden dedicarse sin escrúpulos al diletantismo más vicioso, consideran que los beneficios empresariales contribuyen a aumentar la desigualdad social, que realmente solo se incrementa con la pérdida de empleo de la gente en situación más precaria. Y no solo eso. También defienden con ardor que, a efectos de combatir esta realidad falsa, las políticas públicas se pongan en marcha para corregir los excesos. Y así dicen: «El impuesto de Sociedades, principal elemento redistributivo vinculado a los beneficios, debe ser complementado con otras medidas como los impuestos extraordinarios planteados para las compañías energéticas y la banca, dos de los grandes favorecidos por la crisis de precios». Esto se leía hace unos días en un fastuoso a la vez que repugnante editorial de El País, el vocero de sanchismo. Más aún: «Nuevas medidas de política económica pueden y deben hacer más para mejorar la distribución de cargas de la inflación, como subir más las cotizaciones o el salario mínimo». ¿A que es sencillamente espectacular?

Si dejáramos gobernar durante mucho más tiempo a esta clase de gente instalada en el delirio, no hay duda de que el país entraría en barrena, en una crisis sin precedentes, abocado a ser eliminado del circuito internacional de flujos de capital y a una crisis fiscal sin precedentes por la desaparición progresiva de empresas, su deslocalización masiva -como ha ocurrido con Ferrovial- y la falta alarmante de expectativas para prosperar. España se ha convertido en el único estado desarrollado donde ganar dinero está mal visto públicamente, bajo inducción del Gobierno, de su asistencialismo nocivo y la correspondiente cultura de la dependencia, así como de un sistema educativo socialista dedicado a minar la moral colectiva. Tenemos que desprendernos de este lastre cuanto antes, porque está en juego la supervivencia básica.