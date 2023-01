La inocente ecografía que inquieta al PP

Hace un mes que supe que, si Dios quiere, allá por julio, cuando haya desaparecido este frío que me enerva y que contradice a los apóstoles del calentamiento global, seré abuelo. Una gran noticia. La mejor. Otra vez el espectáculo de la vida en marcha, la renovación de la especie -sin la que el planeta estaría condenado a la extinción-, el secreto más plausible del Universo, todo aquello que no puede soportar el progresismo mundial. Este no concibe que la naturaleza tienda al conservacionismo, a la supervivencia, ajena a las modas y a los falsos derechos de nueva generación como el aborto.

Ayer me llamó mi hijo Fer para decirme que la ecografía que le habían hecho a Carmen había salido impoluta. ¿No es fantástico? Será seguramente una niña y todo apunta a que nacerá sana, pues su corazón late con plenas facultades rítmicas, que prometen lo mejor, y no hay irregularidad a la vista, que suele ser lo corriente, muy a pesar de los especialistas en los dramas singulares.

Esta ecografía es la misma o parecida que el Gobierno de Castilla y León quiere que los médicos ofrezcan a las madres que de acuerdo con la ley vigente en España han decidido abortar. Eso más la posibilidad de que escuchen el latido de la persona ya concebida y animada para salir al mundo después de nueve meses. Se trata simplemente de un ofrecimiento que no obliga a nadie, que tiene el propósito de informar de hechos que quizá desconocen, ignoran o deliberadamente quieren evitar las afectadas. Y es un ofrecimiento por si acaso. Por si alguna de estas mujeres quiere reconsiderar su posición ante un hecho siempre catastrófico desde cualquier punto de vista, como es la renuncia a generar otro ser humano dispuesto a comerse el mundo.

Pues bien, este propósito tan noble ha provocado el mayor escándalo político de los últimos días. Más que la eliminación del delito de sedición, que la reforma de la malversación, que la ley del solo sí es sí que saca a diario violadores a la calle, que la toma por asalto del Tribunal Constitucional o que la reforma en marcha del poder judicial para acabar decisivamente con la separación de poderes. Es decir, la tímida propuesta del Gobierno de Castilla y León en favor de la vida, a instancias de Vox, se ha convertido en una suerte de casus belli.

Hasta tal punto que ha despertado ese complejo insuperable de la derecha a la hora de combatir y desafiar el canon de la izquierda, su falta de convicción y de principios para afrontar de cara, no ya la agenda económica, que es irrelevante en relación con lo que estamos hablando, sino el modelo social y cultural que podría mejorar el tono moral de la nación, reconciliarla con el elenco de las virtudes clásicas. Frente al socialismo destructivo de Sánchez, y su enfermiza obsesión por defender equivocadamente a las mujeres, animando la inclinación contemporánea por eludir los inconvenientes de tener un hijo, el PP debería ser el partido en favor de la vida. De los niños, cuantos más mejor. De la regeneración de la especie. Pero no por aquello de que con más nacimientos podremos pagar las pensiones del futuro, una consideración prosaica y vulgar en relación a lo que nos estamos jugando, sino por celebrar cada día el hecho fastuoso de la reproducción y de la existencia en un país que hace tiempo que ha renunciado a ello, entregado al hedonismo, al epicureísmo, a la ausencia de responsabilidades, al ocio y el divertimento, hostil a los deberes, obligaciones e imposiciones que entraña la vida cotidiana.

Pero no. El PP ha reaccionado de mala manera al conflicto desatado por la modesta iniciativa de Castilla y León. Empezando por el presidente de la autonomía, del que ya teníamos conocimiento su falta de nervio, pero siguiendo por el nuevo fichaje de Feijóo, el señor Borja Sémper, ambos confabulados en pos del insufrible centrismo, así como necesitados imperiosamente de la bendición del socialismo antes de dar un paso adelante. Todos parecen escandalizados, o preocupados -incluso el presidente Feijóo- por que este incidente pueda quitarles votos en las próximas elecciones, sufragios que esperan conseguir de los innumerables socialistas que no soportan a Sánchez.

Yo no acabo de entender este esquema mental que atenta contra lo que piensa la mayoría natural del PP, que es la que le da sostén de manera permanente. También me parece una quimera que Feijóo aspire a obtener una mayoría absoluta en solitario. La obtendrá seguro, pienso, con el apoyo de Vox, con el respaldo fabuloso y muy conveniente de Vox, que puede contribuir decisivamente a despojar al PP de ese complejo atávico que atenaza a la derecha frente a la izquierda, que es la causa de todos nuestros males, y del que debería desembarazarse lo más rápidamente posible.

No. El aborto no es un derecho, por mucho que sostengan lo contrario los paladines del pensamiento dominante y políticamente correcto. Es una práctica desgraciadamente legal en muchos países como el nuestro, pero contraria a la naturaleza humana. Así lo declaró en una sentencia crucial hace unos meses el Supremo de los Estados Unidos, que se negó a inscribirlo en la insigne Constitución americana, derivando en los estados federales la potestad de regular esta práctica ominosa, y desatando la reacción furibunda de la izquierda mundial, entre ella la de nuestro presidente Sánchez. Este hecho sucedido al otro lado del Atlántico obró como un revulsivo adicional y poderoso para reforzar su empeño en controlar el Tribunal Constitucional, que ya ha conseguido, de manera que en España «jamás pueda ocurrir algo parecido», como dijo en su momento. Por eso tampoco está dispuesto a tolerar que los ‘fascistas’ ofrezcan tímidamente en Castilla y León la posibilidad de una ecografía.

En la que le hicieron a Carmen, se veía a la niña tocarse la cabecita, esa que se convertirá en un portento si conseguimos entre todos que no la contamine el socialismo. ¡Qué mona!