Decía hace poco Cayetana Álvarez de Toledo que para mejorar la democracia en España cabría primero restaurar la verdad, tan malherida. Es cierto que la verdad y la política no han sido históricamente buenas compañeras de viaje. Los regímenes totalitarios como el nazismo, el comunismo, el fascismo, el chavismo o el nacionalismo, así como los movimientos totalitarios que anidan amenazantes en el seno de nuestros Estados de Derecho como el feminismo de no sé qué generación, el animalismo o el ecologismo radical, han fiado su supervivencia en el rechazo frontal a la verdad que ha sido sustituida por la propaganda. Todo lo contrario ocurre, sin embargo, con las democracias liberales que difícilmente sobreviven si una cierta dosis de verdad no se abre paso entre las luchas de partidos.

Lo que estamos viviendo con el sanchismo en España es catalogable a un cambio de paradigma que difícilmente hubiéramos imaginado hace apenas cinco años. El sanchismo y sus espejos, como el gobierno autonómico de Francina Armengol o el insular de Catalina Cladera sin ir más lejos, se han especializado no tanto en el arte de la mentira -que también- como en la indiferencia frente a los hechos, lo que vulgarmente conocemos como la verdad o, académicamente, la verdad factual. En efecto, la mentira supone un cierto respeto a los hechos que son, por su naturaleza, coactivos en tanto que reales y ocurridos. El mentiroso no admite los hechos, de ahí que se tenga que inventar unos hechos alternativos que, no por falsos, son menos verosímiles que la verdad a secas. El mentiroso cree todavía en la verdad, por eso se ve impelido en disfrazarla con otra alternativa porque no está de acuerdo con ella, sean cuales fueren sus motivos para no resignarse a ella.

Sin embargo, Sánchez y sus secuaces han ido un paso más allá. No mienten, de hecho apenas tienen necesidad de ello, simplemente les resulta indiferente la verdad. La ignoran, no les importa, les deja fríos, no se enfadan ante ella cuando les resulta inconveniente, así de claro. Es como si habitaran en una burbuja ajena a la realidad de la que se han desconectado.

Repito, no estoy hablando de interpretar los hechos o los problemas a la luz de una determinada ideología que, lógicamente, es y debe ser distinta en función de la opción política de cada uno. Estoy hablando de hechos que acaecen a diario y que, simplemente, el sanchismo ignora, mira para otro lado como si no hubieran tenido lugar. Esta desconexión de la realidad para creerse no ya sus propias opiniones o una determinada concepción del mundo sino sólo aquellos hechos acordes con su ideología y que, en consecuencia, la fortalecen, tiene un aspecto nítidamente revolucionario.

La indiferencia frente a los hechos cantantes y sonantes no sólo degrada el ya de por sí degradado Estado de Partidos en el que ha culminado el régimen constitucional español de 1978. Es algo peor: preludia probablemente un cambio de régimen a peor, una democracia iliberal en la que, amedrentados sus ciudadanos al ver pisoteados sus derechos individuales, la separación de poderes y el sistema de checks and balances, sólo conservará un aspecto secundario de los estados que se rigen por la rule of law o el gobierno de las leyes: la elección democrática de los gobernantes. Eso sí, unas elecciones en las que será tanta la desproporción de recursos y de medios de comunicación entre el partido en el poder y sus oponentes que éstos últimos apenas tendrán alguna posibilidad de triunfar.

En esta difícil tesitura parece que el único partido dispuesto a reconciliarse con la realidad y los hechos, mal que les pese a muchos, es la formación de Santiago Abascal y basta comprobar el trato criminal -hasta el punto de querer ilegalizarlo- que el sanchismo le dispensa por señalar que el emperador va desnudo, para percatarse de la fosa de las Marianas en la que hemos caído en España.

Resulta obligado a estas alturas recapacitar sobre las razones que han llevado a nuestros jerarcas políticos de izquierdas a desconectarse de los problemas reales que afectan a la gente común, a no admitir los hechos, a ignorarlos, a rechazarlos, a lo sumo a plantearlos como excepcionales que caen fuera de la “normalidad” en la que el líder supremo, cum fraude Sánchez, dicta la “norma” por decreto-ley o, como señalaba hace unos días Antonio Verd en un espléndido artículo en Última Hora, en el mismo BOE, donde ya se “mitinea” contra el oponente político.

¿Cuáles son los motivos de esta desconexión? ¿La “fatal arrogancia” de los filósofos-reyes de la que hablaba Hayek? ¿Mesianismo a raudales y el subsiguiente apostolado con el fin de salvar al resto de los mortales que les lleva a intervenir en cualquier esfera personal? ¿Sectarismo ideológico? ¿Resentimiento de quien se siente víctima de la modernidad y del mundo real? ¿Incapacidad para enfrentarse como administradores públicos a los problemas reales de los ciudadanos por desconocimiento, falta de preparación o carencia absoluta de aptitudes de gestión para llevar el timón de unas administraciones que superan en complejidad técnica y jurídica, presupuesto y personal a cualquier empresa privada circundante? ¿Miedo cerval a perder el trabajo que les lleva a colonizar la Administración ante el penoso futuro que les esperaría fuera del calorcito del pesebre y del botín presupuestario? ¿La seguridad de que sin el poder político perderían toda dignidad y prestigio social de quien poco o nada tiene que aportar en una sociedad abierta y del conocimiento? ¿O una mezcla de todas ellas?

Les supongo lo sumamente formados e informados para que saquen sus propias conclusiones.