Inabarcable amor fraternal entre la muchachada podemita

No se habla de otra cosa. Un conocido me manda un WhatsApp diciendo: «Si estas chicas(os) son capaces de apuñalarse sin miramiento, traicionarse con descaro y despedazarse a mordiscos sin importarles un carajo la sangre derramada, cómo demonios les va a importar la educación de nuestros hijos, nuestras viviendas, nuestra sanidad y el resto…».

Están como están y probablemente estarán peor tras el 23J porque no han dado lo prometido; porque lo esencial del cambio que prometían sólo ha hecho referencias a sus propias condiciones laborales y vida, sus patrimonios, sus sueldos, sus coches oficiales y prebendas a gogó. La «gente» que reclamaban y reclaman imperiosamente les importa tanto, con hechos, no con palabras, como una higa verde. No son la izquierda de la izquierda de nada. Tuvieron la suerte de encontrarse con un presidente desalmado y se han creído que son de verdad. Su nivel de desprestigio personal y colectivo corre parejo con el de su jefe Sánchez.

Cuando no se vive como se predica, suelen ocurrir estas cosas. Que se convierten en productos perecederos. Ya no asustan a nadie y entusiasman a menos. La democracia liberal ha demostrado aquí, en Grecia, y hasta en Chile, ser más fuerte que la democracia de panfleto y soflama hueca. Lo que vaya a producirse tras el 23J puede ser un buen caldo de cultivo para que los telepredicadores de la ultratumba fracasada intenten de nuevo hacer su agosto. Tengo para mí, en cualquier caso, que segundas partes nunca fueron buenas, entre otras razones, porque ya sabemos qué teléfono gastan. Han tenido cuatro largos años para hacer lo básico de lo que prometieron… Sólo encontramos hollín, embauques y decepción.

Comprendo que les cuesta volver donde estaban laboralmente, agravado el asunto de que no habrá de nuevo tantas oportunidades para dar recitales en el patio de engañabobos.

Lo que no es verdad, no dura, y desde luego, no permanece. Que se lo pregunten a la pobre y traicionada sin caridad Irene Montero. Quiso ser María Pita y ha devenido en una ajusticiada por una desagradecida.