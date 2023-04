Iban a ser 100.000, ahora dice que serán 50.000, pero la palabra de Sánchez vale 0

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es la personificación de la mentira. Cada vez que habla, de su boca brota un embuste, una falacia más o menos grande, a tenor de cómo engola sus palabras. La última, la creación de un parque público de viviendas de alquiler con 50.000 viviendas de la Sareb es una mentira XXL, aunque -bien mirado- es una mentira la mitad de gorda que aquella consistente en crear 100.000 viviendas de alquiler, una promesa que hizo hace tiempo y que se ha quedado en nada. Vamos mejorando: ya no son 100.000, sino 50.000.

El problema de Sánchez es que está convencido de que sus mentiras cuelan, pero los españoles, hace tiempo que saben cómo se las gasta el personaje y son muy conscientes de que el presidente ha hecho de la patraña su forma de acción política. Por eso, su propuesta de las 50.000 viviendas de la Sareb -no tiene, ni de lejos, esa cantidad- se ha diluido como un azucarillo. No son 50.000, porque en el mejor de los casos la cifra de viviendas disponibles no supera las 10.000, con el añadido de que sólo un 15% de las mismas se encuentran en capitales de provincia, en las zonas más tensionadas de la geografía española. O sea, que de las 50.000 viviendas hemos pasado a 1.500 como mucho. De modo que la promesa de Pedro Sánchez no es otra cosa que un brindis al sol, una mentira electoral como una casa y nunca mejor dicho. Empezó prometiendo 100.000 viviendas y va a terminar la legislatura con ninguna.

Frente a la propaganda falaz de Sánchez y su monopoly fake urgen medidas sensatas para solucionar un problema que no se resuelve vendiendo humo, sino con medidas eficaces. Como la que anunciará el PP de Alberto Núñez Feijóo, que fomentará el alquiler con opción de compra para que los inquilinos puedan llegar a adquirir la vivienda, descontándose el 80% de la renta mensual. Ese es el camino.