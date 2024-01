Hay comparaciones que resultan odiosas, como la que hace el PSOE al poner en un mismo plano los golpes contra la piñata de un muñeco que simulaba la figura de Pedro Sánchez con los mensajes de odio contra las mujeres víctimas de violencia de género que llevaron al Tribunal Supremo a condenar a un tuitero. Porque hay una cuestión esencial que diferencia ambos casos: las mujeres víctimas de violencia de género son un «colectivo vulnerable», condición esta clave para marcar distancias entre una situación y otra. Lo que puede ser moralmente reprobable -lo ocurrido en Nochevieja frente a la sede socialista- no es comparable con lo penalmente condenable, por lo que la denuncia del PSOE ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue un posible «delito de odio» en la protesta organizada en Fin de Año en los alrededores de la sede central del partido, en la calle Ferraz, es pretender poner al presidente del Gobierno al mismo nivel de vulnerabilidad que las víctimas de la violencia de género. Y no, bajo ningún concepto.

El argumento socialista de que su vulnerabilidad deviene del hecho de que es un partido que fue perseguido durante la dictadura franquista y durante la Guerra Civil es grotesca. El PSOE alude en su denuncia a la «jurisprudencia del Tribunal Supremo» y a la sentencia nº 72/2018, de 9 de febrero, para sostener que «el artículo 510 del Código Penal sanciona a quienes fomentan o promueven la discriminación, el odio o la violencia contra grupos o asociaciones por distintos motivos que son recogidos en el precepto». Dicha sentencia condenó a dos años y medio de prisión a Berenguer Jordi Moya Hernández, un tuitero que escribió varios mensajes relativos a la violencia machista en los que se denigraba a las víctimas. Esos mensajes fueron: «53 asesinadas por violencia de género machista en lo que va de año, pocas me parecen con la de putas que hay sueltas», «2015 finalizará con 56 asesinadas, no es una buena marca pero se hizo lo que se pudo, a ver si en 2016 doblamos esa cifra, gracias» o «Ya la he maltratado, tú eres la siguiente». Entre los golpes a un muñeco con la figura de Sánchez y los mensajes de odio a las víctimas de la violencia de género hay una sutil diferencia que el PSOE parece incapaz de entender.