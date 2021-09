Ya pasa de castaño a oscuro el espectáculo que está dando el PP a cuenta de la candidatura de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia del partido en Madrid. Crear problemas en un momento en el que, precisamente, el PP encabeza todas las encuestas y el socialcomunismo vive un pronunciado declive no parece lo más apropiado, de modo que la decisión de Génova de tender puentes es estrictamente necesaria. Pegarse un tiro en el pie, en estas circunstancias, es un ejercicio de candidez que sólo beneficia a quienes están despeñando España, especialmente a un presidente del Gobierno que ha alcanzado impensables cotas de ineptitud en la gestión y que a estas horas debe estar frotándose las manos.

Ayuso no puede ser vista por Génova como una rival, porque si así fuera quien saldría perdiendo es el PP en su conjunto. De modo que haría bien Pablo Casado en aceptar que la presidenta de la Comunidad de Madrid es un activo que ha catapultado la recuperación del partido y que su propósito de hacerse con la presidencia del PP madrileño es la consecuencia lógica de su aplastante victoria en las urnas. No entenderlo así sería un acto de miopía impropio de quien, para gobernar España, habrá de rodearse de los mejores. Casado es el presidente del PP y tuvo el acierto de confiar en Isabel Díaz Ayuso para seguir manteniendo el feudo madrileño; no hay razón alguna para que esa confianza se vea empañada por el ruido de fondo que ha generado el anuncio de Ayuso de aspirar a liderar el partido en Madrid. Lo extraño en una política como ella sería que no quisiera asumir esa responsabilidad, del mismo modo que Juanma Moreno en Andalucía, Alberto Nuñez Feijóo en Galicia y Alfonso Fernández Mañueco en Castilla-Leon son presidentes de sus respectivos Gobiernos, y además, líderes del PP en su territorio.

Génova no puede enfangarse en peleas de patio de colegio. El PP tiene que dejarse de recelos y entender que sólo la suma de los mejores, entre lo que, sin duda, se encuentra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, harán posible que el PP logre su objetivo de alcanzar la mayoría suficiente para desalojar del poder al socialcomunismo.