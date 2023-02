El gran Nicolás, la refutación del aborto

La verdad es que no ha decepcionado. Que ha sido dicho y hecho. El nuevo presidente del Tribunal Constitucional, el señor Conde-Pumpido, ha cumplido perfectamente en una semana buena parte de las expectativas para las que fue nombrado, no otras que satisfacer a su jefe Pedro Sánchez, que hace tiempo que lo había elegido como su hijo putativo en la magistratura a efectos de controlar el poder judicial y así el conjunto de los resortes del Estado sin contrapeso posible, y que una vez que fue proclamado oficialmente tras la recomposición de la mayoría del Tribunal de garantías está ya en condiciones de conservar las obras insanas del zapaterismo y del sanchismo para la posteridad. En lo que se refiere a la siguiente cuestión, el presidente no ha engañado a nadie. El mismo día que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos negándose a inscribir el derecho al aborto en la insigne carta fundacional de aquel país, Sánchez aseguró que haría lo posible para que en España no sucediera algo parecido. ¡Y vaya que lo ha hecho!

Casi trece años después de que el PP interpusiera un recurso contra la mal llamada ley de Salud Sexual y Reproductiva, la nueva mayoría falsamente progresista ha juzgado acorde a la Carta Magna la posibilidad de abortar hasta las 14 semanas de gestación, que es desde el punto de vista moral un atropello al sentido común y a los principios y enseñanzas del derecho natural. Ni qué decir tiene que el progresismo de la nación está muy satisfecho porque, según dicen, esta norma inicua lleva aplicándose «sin problemas» durante doce años. Esta apreciación es muy graciosa, por emplear un adjetivo estúpidamente blando. Porque problemas sí ha habido. Los han tenido, ya sin solución, los miles de niños aniquilados legalmente durante todo este tiempo, que sólo tenían un defecto: no poder responder, en caso de haberles preguntado por su futuro, arbitrariamente sentenciado en nombre del Estado, dada su condición de gestantes.

La izquierda también está pletórica porque se consagra probablemente de manera irreversible la capacidad de las mujeres para decidir sobre su propia vida, y de disponer de plena autonomía sobre su cuerpo, afirmaciones ambas completamente falsas, pues al abortar están decidiendo sobre otra vida que no les pertenece, que solo albergan temporalmente por una circunstancia natural e ineludible; un cuerpo ajeno y diferente al suyo en el que durante nueve meses obra el milagro de la preparación para la existencia fuera del seno materno, y al que las mujeres están obligadas desde el momento de la concepción a cuidar y preservar para que pueda desarrollar todo su potencial de generación de amor y de creación de riqueza para sí mismo y para los demás. Luego hay otra cuestión que en los tiempos de modernidad absurda y pensamiento líquido que padecemos se olvida por completo. Si no me equivoco, y salvo que se utilice el recurso de la inseminación artificial, el acto de la concepción solo llega a buen puerto si contribuye al mismo un varón, que tiene exactamente el mismo derecho que la mujer a opinar y decidir sobre el vástago en ciernes. Una cuestión deliberadamente proscrita en el actual clima de criminalización de los hombres.

El sentimiento de perpetuación de la especie, sin el que la Humanidad estaría destinada a la extinción sin paliativo posible, la emoción sin par ante la renovación de la vida y la alegría del nacimiento, lo acaba de experimentar mi compañero Agustín, redactor jefe de OKDIARIO, que acaba de tener su primer nieto de nombre Nicolás, y espero ya azorado tenerla yo cuando nazca mi futura nieta, si Dios quiere allá por julio, coincidiendo con los Sanfermines, una fiesta explosiva de vida pagana al igual que religiosa que particularmente me conmueve por mi condición de navarro y español, que no vasco y ya no digamos abertzale.

No tengo duda de que Nicolás ya ha cambiado la vida de Agustín. Hasta ahora su obsesión era encontrar el titular más impactante y corrosivo, atendiendo a la verdad y los hechos, para que la noticia sea lo más seductora posible, tengamos más audiencia, la empresa pueda tener más anunciantes y así todos ganemos, a ser posible más dinero. Pero estos días pierde el tiempo lo menos posible a fin de ver a Nicolás. No sé qué ocurrirá en mi caso, pero prometo que se lo contaré.

Quienes no podrán hacerlo serán aquellos que aprovechando una ley esencialmente injusta han renunciado a la experiencia inigualable de la reproducción por comodidad, por falta de información, por escasa formación, por estar completamente apartados de Dios y desde luego por una voluntad propia alejada de la persecución del bien y de la mínima rectitud moral. Esta es mi modesta opinión, pero líbreme Dios de juzgar a ningún compatriota. Allá cada cual con su conciencia. Sólo me interesa señalar que no saben lo que se pierden. Lo mejor de la vida son los hijos, la descendencia -aunque ya sé que a veces esta experiencia no sale del todo bien, como uno esperaba-, y estoy convencido de que, después, los nietos.

La práctica del aborto anula desgraciadamente la posibilidad de vivir estos sucesos formidables, pero estoy persuadido de que en lo que se refiere a esta clase de sentimientos me encuentro en una minoría cada vez más alarmante.

El Gobierno de Mariano Rajoy podría haber anulado la ley de Zapatero, pero esto le pareció, como tantas otras cosas, un lío, un empeño demasiado intenso, poco compatible con su habitual desgana y abulia invencible. Hasta el punto de que cuando hizo un intento al respecto Alberto Ruiz-Gallardón, su entonces ministro de Justicia, no tuvo más remedio que dimitir. El PP de ahora, el del señor Feijóo, tampoco quiere saber nada sobre el asunto. Su posición es que la ley actual, es decir, que el aborto prácticamente libre -sin clase alguna de condición- ha pasado a formar parte del acervo social, ha sido interiorizado de manera transversal y que no merece la pena echar un cuarto a espadas ni mucho menos distraerse del objetivo principal, que desde luego comparto, y que es echar a Sánchez de la Moncloa. Ellos sabrán. Navegando entre la inmoralidad de unos y la amoralidad de otros, ellos también parecen ignorar no ya el derecho esencial y fundamental a la vida, sino que semejan estar dispuestos a privarse de la posibilidad de encomiar ese éxtasis en que consiste tener hijos, y ya no digamos nietos.