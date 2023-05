Golpe al Frente Popular sanchista

La semana arrancaba con el PSOE acusando a la oposición de «embarrar las elecciones» mientras se dedicaba a comprar votos por toda España, sobre todo entre parados e inmigrantes, el segmento social preferido del socialismo político y clave de su aún incomprensible supervivencia sociológica. Es la segunda vez en la historia, que sepamos y la realidad pruebe, que el PSOE buscaba alterar de forma inconstitucional el resultado de un plebiscito popular. Lo hizo en 1936, conformando al término de unas elecciones que basó en el terror y la coacción un siniestro Frente Popular que ya no se detendría en el clima de miedo y crispación con el que asoló a media España hasta el inicio de la guerra.

Las concluidas elecciones municipales y autonómicas son, sobre todo, concluyentes: España le baja el pulgar al proyecto de Frente Popular sanchista que aún gobierna el país. Sánchez ha conseguido en cinco años de perversa deriva antidemocrática que el odio sea el estado de ánimo más ferviente entre gran parte de la población. Y en dicho escenario, la izquierda, que vive de ese término como si fuera acuñado en bronce y sangre por cada militante de carnet, siempre sale triunfante. No esta vez. Cuando tu programa electoral es la corrupción y gobiernas con delincuentes, herederos de asesinos, golpistas y populistas, y cuando tu mandato está basado en la mentira al ciudadano y en el saqueo al contribuyente, lo normal es que el votante no te perdone. El zurderío político nunca ha vivido de su gestión, sino de sus eslóganes, escritos en camiseta y gritados en las plazas. Nunca presume de hechos, sino de clichés establecidos para población no pensante. Sucede que, de vez en cuando, el pueblo decide no confiar en la izquierda. Y es en ese escenario cuando en el PSOE y asociados implosionan y buscan la forma ilegal, ilícita e inmoral de revertir el desastre (para ellos). Esta vez, no podrán. El mensaje ha sido claro para esa izquierda imberbe y woke que ha decidido que los problemas ciudadanos se resuelven insultando a periodistas, empresarios, menospreciando a la mitad del país y proponiendo como planes estrella la creación de Tinder y Amazon públicos. Que la podemia se quede fuera de las instituciones en Madrid o Valencia es la mejor noticia para la España que quiere convivir.

Lo relevante, tras unos comicios manchados por la purulenta corrupción que sigue hundiendo España ante el mundo, no es que el PP sea el ganador de las elecciones, comprensible en la tediosa y pusilánime alternancia política que España vive desde que la Transición se hizo costra. La noticia real es la ya manifiesta, y tal vez irreversible, desafección ciudadana hacia unos políticos que han basado su comportamiento en la mentira, la traición y el escarnio, hurtando la soberanía nacional a sus legítimos propietarios. Si el PP interpreta estos resultados como antesala segura de lo que puede pasar en las generales, se equivoca. Si pretende dar continuidad a lo que el sanchismo ha instaurado en la vida pública, se suicidará. A Feijóo, por boca de barones y baronesas, le han dicho los españoles que la derogación no es un sustantivo tabú, y que el retorno a la España que tanto predica empieza con la destrucción sin remordimiento del escenario que la ha sepultado entre imposibles. El PP debe administrar el capital que le han dado los ciudadanos. Pero que no olviden en Génova que gran parte de ese voto es prestado, de alquiler con fianza. Y sometido a escrutinio periódico.

En resumen, la España del turnismo bipartidista vuelve, empero, más fuerte que nunca. Al Gobierno social comunista aún le quedan meses de poltrona para seguir horadando las instituciones de mentiras y descrédito. Al PP, la oportunidad de demostrar que la vuelta del turnismo pacífico no es factible cuando te han declarado la guerra cultural y de ideas. La pregunta es: ¿y quién piensa en los españoles cansados, hastiados y resignados, que votan con desgana o no acuden a la urna para expresar su descontento con una clase política infame, rígida, inmoral y corrupta? Porque en esa brecha social incomprendida y no ilusionada está la clave del futuro político, de alianzas y de gobiernos conformados bajo el sentido común y no desde el odio irredento que el sanchismo ha generado en este lustro. El PP ha ganado, el PSOE ha perdido, Vox se consolida, Podemos desaparece y Bildu sustituye en voto popular a los recogenueces de Sabino Arana. ¿Y Sánchez? Sánchez es ya un cadáver político cuyo funeral se celebrará en invierno.